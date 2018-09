Rotenburg

Mofafahrer fährt betrunken zur Anzeigeerstattung

Ein 63-jähriger Mofafahrer wollte am Sonntagabend in Rotenburg Strafanzeige erstatten. So weit, so gut. Zur Anzeigenerstattung kam es jedoch nicht.