Auf der rechten Seite des Torfwalls ist zu erkennen, wie das ganze Gebiet vorher aussah, links davon staut sich nun das Regenwasser. (Fotos: Sebi Berens)

Achim. "Jemand hat aus der Badewanne den Stöpsel gezogen und wir haben ihn wieder reingesteckt." Mit diesem Bild verglich Projektleiterin Heike Vullmer bei einem Ortstermin am Dienstagnachmittag das Projekt in Badenermoor – genauer: im Badener Moor –, das der Naturschutzbund (Nabu) nun abgeschlossen hat. Dabei handelt es sich um die Wiedervernässung einer etwa acht Hektar großen Fläche, die sich in einem 17 Hektar großen Gebiet befindet, das von der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe erworben wurde. Im Jahr 2011 hatte das Projekt mit den Gesprächen mit den Grundstückseigentümern begonnen.

Nicht alle waren sofort bereit, ihre landwirtschaftlich nicht zu nutzenden Flächen zu veräußern, andere wie Edmund Heeßel stellten sie dem Nabu-Kreisverband Verden und der Achimer Ortsgruppe fürs Projekt zur Verfügung. 200 000 Euro flossen aus dem Fonds nach Achim, gut zwei Drittel gingen für Grundstückskäufe drauf, das übrige Geld für Planungen und Vorbereitungen. Mit maschinellem Einsatz unter der Aufsicht und Leitung der Nabu-Fachleute wurde ein sich durchs Gebiet schlängelnder Damm aus wasserundurchlässigem Schwarztorf aufgeschichtet, der nun dafür sorgt, dass das Regenwasser nicht ablaufen kann. So soll sich entlang des Uesener Moorwegs wieder ein Moor bilden, wo es einst eines gab. "Aber irgendwann um 1900 haben die Menschen den Torf abgebaut, um damit zu heizen", schilderte Heike Vullmer, wie es zur Trockenlegung des Gebiets kommen konnte. Und dazu, dass von dem namensgebenden Moor kaum noch etwas übrig war.

Mit dem Projekt möchten die Nabu-Mitglieder dafür sorgen, dass mehr Lebensraum für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten bereitsteht und sich so die Artenvielfalt im Kreis Verden erhöhen kann. Das Wasser, das nun auf dem Areal steht, ist einzig Niederschlagswasser, das seit Ende des Jahres heruntergekommen ist. "Es war ein nasses Jahr, ein Meter Niederschlag auf der ganzen Fläche", erzählte Heike Vullmer während des Spaziergangs über den Torfwall. Der Spaziergang, das betonte sie, stellt eine Ausnahme dar, um das Projekt besser zeigen zu können. Bürger sollten die Moorfläche und den Wall keinesfalls betreten, da er ansonsten beschädigt würde. "Allenfalls vom Gemeindeweg aus kann man sich das anschauen", bat sie eindringlich. Zumal der Wall bereits um etwa einen halben Meter abgesackt sei. Heike Vullmer: "Das ist aber ganz normal."

Der Blick vom Wall hat den Vorteil, dass sich der Vorher-Nachher-Effekt am eindrucksvollsten zeigen lässt. Der Blick auf die eine Seite des Walls zeigt unzählige dünne Birken und vor allem Pfeifengras, während auf der bearbeiteten Seite teichähnliche Wasserflächen das Auge beschäftigen. "Der Schwarztorf wurde hier herausgenommen, so sind die Löcher entstanden, und wurde zum Wall aufgeschüttet", sagte Felix Grützmacher vom Nabu-Bundesverband aus Berlin. Er konnte sich noch gut an die Projektanfänge erinnern: "Ich hatte schon tollere Moore gesehen von der Ausgangslage her." Mittlerweile sind aber alle Beteiligten mit der Entwicklung und bisherigen Vernässung der Fläche zufrieden. Den Wasserstand können die Nabu-Leute über Rohe regulieren, das Wasser, das ablaufen soll, kann darüber in die bestehenden Entwässerungsanlagen wie den Bassener Mühlengraben geleitet werden.

Auf Nachfrage eines Nabu-Mitglieds, das bei sich im Garten derzeit "500 bis 1000 Frösche im Teich" habe, erklärte die Projektleiterin, dass es im Moor keine Frösche gibt. Denn das Moor habe einen pH-Wert von 4 bis 5 und sei daher für Frösche zu sauer. Andere Lebewesen und vor allem Pflanzen hätten gelernt, im Moor zu überleben, daher faulen auch Birken nicht, die im Moorwasser stehen. Felix Grützmacher glaubt, dass den Achimern mit der Fläche "eine spannende Geschichte" bevorstehe. "Einen Kranich haben wir hier schon gesehen und auch mit Enten wird sich wohl was tun."