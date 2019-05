Mehrere Ortsfeuerwehren waren in Morsum, um das Feuer zu löschen. (Christian Butt)

Ein Feuer auf dem Dach des Schützenhauses Morsum hat am Montagnachmittag zu einem hohen Sachschaden und einem gehörigen Schrecken bei der örtlichen Feuerwehr gesorgt, denn die beiden Institutionen des Dorflebens in dem Ortsteil der Gemeinde Thedinghausen teilen sich ein Gebäude an der Tietjenstraße. Darum wurden zuerst alle Fahrzeuge und etwas Equipment aus der Fahrzeughalle gerettet, bevor sich die Einsatzkräfte auf das Löschen des Feuers konzentrieren konnten.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches fanden auf dem Dach Schweißarbeiten statt. Dies teilte der Vorsitzende des Schützenvereins, Heinrich Spekowius, mit. Ausgeführt wurden die Arbeiten über der Schützenhalle von einer Fachfirma. Wieso kurz darauf der Schwelbrand im Dach ausbrach, muss nun ermittelt werden. Der Dachdecker reagierte schnell und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Fünf Ortsfeuerwehren rückten an und öffneten mit einer Kettensäge das Dach. Unter schwerem Atemschutz wurden die Glutnester mit einer Wärmebildkamera gesucht und abgelöscht. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Vorsitzende befürchtet nicht nur Schäden am Dach, sondern auch im Saal. Wann dort der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.