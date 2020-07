Dieses Motorrad war an dem Unfall beteiligt. (Christian Butt)

Drei junge Menschen sind am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Holtdamm im Etelser Ortsteil Hagen-Grinden schwer verletzt worden. Eine 15-Jährige war dort laut Polizei gegen 13.30 Uhr mit einem sogenannten Longboard unterwegs, als ihr ein mit zwei Personen besetztes Motorrad entgegenkam. Aus derzeit unbekannten Gründen kollidierte das Motorrad auf gerader Strecke mit der 15-Jährigen und prallte danach gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Die Longboard-Fahrerin musste nach dem Unfall aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 18-jährige Motorradfahrer sowie seine 17-jährige Mitfahrerin erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Straße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.