Eversen. Bei einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 215 ist am frühen Montagmorgen ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Verden verletzt worden. Ein 52-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Sottrum hatte laut Polizei gegen 6 Uhr die Kreuzung B 215/Dorstraße/Kirchweg mit seinem Fahrzeug in Richtung Ahausen überqueren wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links aus Richtung Verden kommenden Biker. Der junge Mann konnte eine Kollision mit dem querenden Auto nicht mehr verhindern. Er fuhr mit seinem Krad in das Fahrzeugheck. Bei dem Aufprall brach sich der 23-Jährige beide Arme. Er wurde nach der ersten Versorgung vor Ort in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Der 52-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Bis 7.30 Uhr wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.