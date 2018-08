Die Polizei verwendet ein spezielles Fotoauswerteverfahren, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. (Monika Skolimowska)

Sottrum-Horstedt. Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Verden ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 201 ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige am späten Nachmittag mit seinem Fahrzeug zwischen Horstedt und Taaken unterwegs, als das tragische Unglück passierte. Nach bisherigen Ermittlungen bog ein 51-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße nach links in einen Feldweg ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Geschulte Ersthelfer haben laut Polizei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen den Tod des Mannes nicht mehr verhindern können. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei setzte zur Unfallhergangsermittlung ein spezielles Fotoauswerteverfahren ein und forderte einen externen Unfallgutachter an.