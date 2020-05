Bei einem Unfall auf der Syker Straße in Emtinghausen ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. (Christian Butt)

Bei einem Unfall auf der Syker Straße in Emtinghausen ist am Samstagnachmittag ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Syke schwer verletzt worden.

Der Mann war um 14.40 Uhr auf der Syker Straße (L 354) aus Emtinghausen kommend in Richtung Bahlum unterwegs, als er von einer entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrerin beim Abbiegen nach links in die Straße Waldweg übersehen wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß in den Grünstreifen geschleudert und schwer verletzt.

Zufällig waren mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Emtinghausen am Rohbau des neuen gemeinsamen Domizils mit der Wehr Bahlum unweit der Unfallstelle mit Eigenleistungen beschäftigt. Mehrere Kameraden konnten so schnell Hilfe vor Ort leisten. Der Motorradfahrer wurde so bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Weitere Freiwillige Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Landesstraße zwischen Emtinghausen und Syke musste für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.