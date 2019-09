Das Müllfahrzeug brannte lichterloh. (Polizei Rotenburg)

Am Freitag wurden die Beamten der Rotenburger Wache zu einem brennenden Müllfahrzeug nach Waffensen an die B 75, Höhe der Abzweigung Richtung Bötersen, gerufen. Die Fahrerkabine stand in Flammen und das Feuer drohte auf die Ladung überzugreifen – das konnte die Feuerwehr aber verhindern, hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Fahrer bleibt unverletzt

Der Fahrer des Lkw, ein 54-jähriger Mann aus Scheeßel, wurde nicht verletzt. Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn etwa drei Stunden gesperrt werden. Der Schaden beträgt 45 000 Euro.