Das Rathaus Oyten und dessen Umfeld sollen auch Teil des Sanierungsgebietes für die Ortskernumgestaltung werden. (Viola Heinzen)

Im Oytener Ortszentrum soll sich in diesem und den nächsten Jahren einiges tun, um die Gemeinde noch attraktiver zu machen. Wie berichtet, waren im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Stadtumbau West", in das die Gemeinde bereits 2008 aufgenommen wurde, zuletzt insgesamt 22 geplante Maßnahmen kleinerer und größerer Natur vom Arbeitskreis „Sanierung Oyten-Ortszentrum“, dem projektbegleitenden Unternehmen Baubecon und dem Planungsbüro Cappel & Kranzhoff zusammengetragen worden. Dafür soll das Sanierungsgebiet um das Rathaus und dessen Umfeld erweitert werden – wofür sich die Politik bereits vergangenes Jahr mehrheitlich aussprach.

Eben auf der Gestaltung dieses Bereiches soll auch einer der Schwerpunkte in der nächsten Zeit liegen, die Planung sieht ein "soziales und kulturelles Zentrum am Rathaus" vor. So war es in der Präsentation von Charlotte Koch von Cappel & Kranzhoff in der Fachausschusssitzung in dieser Woche zu lesen, die den aktuellen Sachstand zusammenfasste. Ganz allgemein ist vorgesehen, dass dort ein "Treffpunkt für alle" entsteht. Kulturelle Veranstaltungen sind ebenso erwünscht wie Netzwerkarbeit etwa im Bereich Seniorenarbeit, Integration oder Bildung. Durch eine bauliche Erweiterung und eine Modernisierung soll dem Bürgerzentrum zudem die Gelegenheit zur Weiterentwicklung gegeben werden. Welche Rolle dabei die Gemeindebücherei spielen soll, ist noch unklar.

Frage des Bücherei-Standortes

Axel Junge von der Gemeindeverwaltung erklärte dazu, dass derzeit sowohl ein Plan für einen Umbau und die Erweiterung am aktuellen Standort im Rathaus erarbeitet werde, wie auch einer für die Verlegung in die noch neu zu gestaltende Ortsmitte. Wo die Bücherei dann letztlich ihren Platz finden wird, darüber muss die Politik entscheiden. „Noch im ersten Halbjahr 2019“, hoffte Junge.

Doch nicht nur unmittelbar am Rathaus soll sich etwas tun, auch beim Verkehrsbereich an der Alten Hauptstraße liegen laut Koch „städtebauliche Missstände“ vor. Als konkrete Verbesserungen sollen etwa die Parkplatzanordnung und der Kreuzungsbereich Am Triften neu gestaltet werden. Mit genauerer Planung kann jedoch erst begonnen werden, wenn die zuständige Landesbehörde der Erweiterung des Sanierungsgebietes zustimmt. Doch die Beteiligten zeigten sich diesbezüglich optimistisch.

Durch die vorgesehene Erweiterung und die damit einhergehenden weiteren Maßnahmen steigen natürlich auch die Kosten. Wie im Ausschuss vorgestellt auf nun insgesamt rund 9,8 Millionen Euro. Beim Start des Förderprogramms 2008 war die Gemeinde von einem Investitionsvolumen von 6,4 Millionen Euro ausgegangen. Die Fördermittel von etwa 4,1 Millionen Euro bleiben indes gleich. Also müssen fast 3,5 Millionen Euro mehr aufgebracht werden – was jedoch kein Problem darstellen sollte, wie Koch betonte. „Wir haben finanziellen Spielraum“, sagte sie. Denn in der Ortsmitte soll nicht nur ein multifunktionaler Platz entstehen, sondern auch ein Lebensmittelmarkt – wahrscheinlich Lidl – angesiedelt und zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Die Einnahmen aus diesen Grundstücksverkäufen sollen die Kosten für die Arbeiten im Bereich rund ums Rathaus decken.

Ein genauer Zeitplan wurde in der Ausschusssitzung für die ambitionierten Pläne nicht gegeben. Bald wird zumindest schon einmal das leer stehende große Gebäude an der Hauptstraße, wo früher der Aldi-Markt untergebracht war, abgerissen. Auf diesem Grundstück und dem Gelände dahinter kann dann die neue Ortsmitte mit dem (Markt-)Platz entstehen. Verzögerungen sollen beim weiteren Vorgehen laut Junge auf jeden Fall vermieden werden. „Wir müssen nun alle gemeinsam Gas geben“, gab er die Marschrichtung vor.