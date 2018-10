Viktoria Lakissova spielte am Klavier. Begleitet wurde sie von den Musikern Stefan Czermak (links) und Valeri Krivoborodov. (Hake)

„Malerei und Musik machen zusammen unser Glück“: Mit diesem Zitat von Christian Modersohn begann seine Tochter Antje Modersohn die Begrüßungsansprache zum 102. Geburtstag des Künstlers in Buthmanns Hof. Hierher hatte die Gesellschaft Otto-Modersohn-Museum zu einem Gedächtniskonzert eingeladen. Dieses wurde von der langjährigen Freundin des Hauses Modersohn, Viktoria Lakissova am Klavier, und den ebenso mit der Familie verbundenen Musikern Valeri Krivoborodov, Violoncello und Stefan Czermak an der Violine gegeben. Werke von Michail Iwanowitsch Glinka, Ludwig van Beethoven und Antonin Leopold Dvorák standen auf dem Programm.

Im festlichen blauen Samtkleid setzte sich Lakissova ans Klavier und ihre beiden Partner, mit bunten Krawatten in schlichten Anzügen, nahmen ebenfalls auf der Bühne Platz, um den Abend mit der „Trio Pathetique“ von Glinka zu beginnen. Das etwas düstere Stück war von Glinka 1832 nach einem seelischen Zusammenbruch komponiert worden. Es ist als eine Art Selbsttherapie zu verstehen und führt im vierten Satz zu einem majestätischen Ausklang. Mit ihrem perlenden Spiel und den sehr gut aufeinander abgestimmten Musikern aus Hamburg überzeugte das Trio die anwesenden Gäste, und ein starker Applaus begleiteten die Musiker beim Verlassen der Bühne.

Sogleich traten die Drei wieder auf und begannen mit dem „Trio für Violine, Violoncello und Klavier Opus 1, Nr.3 in c-moll“ von Ludwig van Beethoven. Dieses Trio gilt als das gewichtigste in der Werkgruppe des Opus 1 und wurde von Beethovens Lehrer, Joseph Haydn, mit seinen Bedenken belegt. Er gab jedoch nach der Aufführung des Werks zu, „er habe nicht geglaubt, dass dieses Trio so schnell und leicht verstanden und vom Publikum so günstig aufgenommen werden würde“. Nach dieser Musik des Meisters der Amplituden, der Melodien, Spannung und hoffnungsvollen Auflösungen, gab es eine Pause und die Gäste konnten sich bei Getränken über die Musikerlebnisse austauschen.

Aquarelle gleichen der Musik

Christian Modersohn, als jüngster Sohn von Otto Modersohn und Louise Modersohn-Brelings, hat das Modersohn-Museum in Fischerhude gegründet und malte selbst Aquarelle, die in ihrer Transparenz und Wiedergabe der momentanen Stimmung der Musik gleichen. Im Aquarellieren ist kaum eine Korrektur möglich und so geht es auch den Musikern, die mit dem flüchtigen Material der Töne arbeiten und durch die Instrumente immer ihren aktuellen Seelenzustand in den Raum tragen. Ähnliche Motive bestimmten die Malerei von Christian Modersohn. Aber kein Blatt gleicht dem anderen, denn die Seele ist in ihrer Stimmung auch dem Wechsel unterworfen und spiegelt die Wirklichkeit in den verschiedenen Facetten von Zeit wider.

Dieses gilt auch in der Musik, und gerade das bekannte Stück, Dumky Opus 90 von Dvorák, lässt den Interpreten der Komposition Raum, ihre aktuelle Stimmung durchscheinen zu lassen. Schwermut, Tanz und wieder Nachdenklichkeit werden von Dvorák bildhaft ausgedrückt und an diesem Abend in Buthmanns Hof von dem Trio auf der Bühne lebhaft zu Gehör gebracht. Da gibt es einen „Grund-Brumm-Ton“ des Cellos, die Violine schwebt darüber, und das Klavier vollführt den Spitzentanz einer Primaballerina. Manche Passagen des Stücks erinnern an Stummfilmmusik und manche sind von vorwärts strebender Verzweiflung geprägt. Am Schluss jedoch erhebt sich die Musik zum Kampf gegen die Depression, und das Publikum wird von der Kraft der kleinen Schritte mitgenommen. Und so waren beim Verlassen des Konzerts auch viele begeisterte Urteile über diesen gelungenen Gedächtnisabend für Christian Modersohn zu hören.