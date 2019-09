Adjiri Odametey und Band waren bereits zu Gast in Achim und haben die Zuhörer mit afrikanischer Musik verzaubert. (Björn Hake)

Erst raus, dann wieder rein: Cassandra Steen, die deutsche Soulsängerin, war erst Mitglied der Band Glashaus, stieg dann für eine Solokarriere aus dem Trio aus und Ende 2016 wieder bei der Band ein. Nach Achim kommt sie an diesem Wochenende für ihren Auftritt am Sonntag, 15. September, zwar ohne Glashaus, dafür aber nicht alleine. Unter dem Titel „1st Class Session – Soul meets Classic“ erwartet die Gäste laut Kasch ab 19 Uhr ein „Special mit fantastischen Künstlern samt orchestraler Klangfülle“.

Cassandra Steen, vielfach ausgezeichnete Sängerin, singt den Soul mit einer Gänsehautstimme und hat inzwischen auch als Solokünstlerin vier Studioalben veröffentlicht. Größere Bekanntheit erlangte sie nach ihrer Teilnahme am Bundesvision Song Contest 2009 mit ihrem Song „Darum leben wir“ und später auch mit dem Lied „Stadt“.

Top-Musiker an der Seite

An ihrer Seite tritt David Whitley auf, der sich laut Ankündigung durch sein besonderes Timbre auszeichnet und bereits mit nationalen Größen wie Max Herre, Joy Denalane und Smudo zusammengearbeitet hat. Tiffany Kirkland steht bereits seit ihrem 16. Lebensjahr auf der Bühne – angefangen in kleinen Clubs, habe sie sich bis heute zu einer der meist gefragtesten Sängerinnen Deutschlands entwickelt. 2012 war sie bei Voice of Germany zu sehen und kam bis zur ersten Liveshow. Madeleine Lang singt sonst als Backgroundsängerin von Marius Müller-Westernhagen. Ihre markante Stimme umfasst vier Oktaven.

Dazu Lisa Müller, eine Top-Keyboarderin, die mit internationalen Superstars spielt und Anika Nilles, die zu den zehn weltbesten Drummern zähle. Ebenfalls mit dabei ist Marius Goldhammer, wohl einer der gefragtesten Bassisten in der Musikszene. Und: das Soul-Strings-Quartet & Bläserensemble unter Leitung von Alexander Eissele. Für die orchestrale Klangfülle seien exzellente Instrumentalisten aus Deutschland zu Gast. Peer Frenzke, der Gastgeber an der Gitarre, habe mit unzähligen Top-Acts gespielt.

Als Bestandteil des Kulturfestes „Kultur baut Brücken“ treten am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr im Kasch Adjiri Odametey und seine Band auf. Die Konzerte mit Adjiri Odametey sind für Auge und Ohr laut Ankündigung ein unvergessliches Erlebnis. Als „Botschafter authentischer afrikanischer Musik“, wie ihn die Süddeutsche Zeitung genannt hat, baue er seinen europäischen Zuhörern mühelos eine Brücke nach Afrika. Der Singer-Songwriter Adjiri Odametey aus Ghana/Westafrika spielt konzertante, mitreißende afrikanische Weltmusik. Sein Markenzeichen ist eine warme, erdige Stimme, die – gepaart mit Klängen traditioneller afrikanischer Instrumente – seine Musik unverwechselbar macht. Liebhaber ruhiger Songs kommen ebenso voll auf ihre Kosten wie Percussion-Fans.

Direkt vor dem Konzert bietet das Kasch bei einem „Come Together“ ab 18 Uhr Gelegenheit, sich beim Essen zu begegnen. Es erwartet die Teilnehmer ein buntes Buffet mit Speisen aus Syrien und Westafrika: Julienne, Farida und Vida bereiten die Gerichte zu. Die drei Freundinnen kommen aus verschiedenen afrikanischen Ländern und kochten bereits zwei Mal in der Reihe „Gegessen wird...“. Außerdem mit dabei sind drei syrische Frauen aus dem Café WIR, die mit arabischem Essen das Buffet bereichern.



Für den Auftritt von Cassandra Steen, David Whitley, Madeleine Lang und Tiffany Kirkland am 15. September (19 Uhr) gibt es Tickets ab 34 Euro (Stehplatz) unter www.kasch-achim.de oder direkt im Kasch. Auch die Karten für das Adjiri-Odametey-Konzert am 20. September sind für 19 Euro dort erhältlich. Für das „Come Together“ im Vorfeld sollen sich Interessierte bis zum 17. September unter Telefon 0 42 02 / 5 11 88 30 oder per E-Mail an gastro@kasch-achim.de anmelden.