Bei den Spaßmusikanten geht es nicht nur um die Musik. Gemeinschaft wird hier groß geschrieben. (fotos: FOCKE STRANGMANN)

Thedinghausen. Mit ein paar geübten Handgriffen zupft sich Horst Langanke sein grün-gelbes Halstuch zurecht. Mit seinem Markenzeichen fällt er in der geselligen Runde, die sich an jedem Dienstag im Haus auf der Wurth in Thedinghausen versammelt, gleich auf. Dann hebt er den Finger. "Aufgepasst, bitte", sagt er und zählt an. Es erklingen Mundharmonika und Akkordeon. Die Melodie ist bekannt. Das Stück "La Paloma" durchströmt den Raum und ein Hauch von Hans Albers und Freddy Quinn, die dieses Lied einst bekannt gemacht haben, liegt in der Luft.

Verantwortlich für "La Paloma" im Haus auf der Wurth sind in diesem Fall aber die Spaßmusikanten. Eine Gruppe von bis zu 16 Leuten, von denen einer Horst Langanke ist. Seines Zeichens der Leiter dieser Konstellation, bei der nur ein Mitglied die Altersgrenze von 70 Jahren noch nicht überschritten hat. "Mittlerweile bin ich der Boss. Der wollte ich aber nie sein", sagt Langanke und lacht dabei. Er selbst spielt die Mandola und begleitet hier und da auch auf einer kleinen Trommel.

Horst Langanke ist der Leiter der Spaßmusikanten. Sein Markenzeichen: ein grün-gelbes Halstuch. (FOCKE STRANGMANN)

Seit 2010 gibt es die Spaßmusikanten nun schon. Von Anfang an mit dabei ist Renée Marie Henke. "Wir hatten im damaligen Nachbarhaus einen Wunschbaum aufgehängt, wo jeder mitmachen konnte", erinnert sie sich. "Daran haben erstaunlich viele teilgenommen. Daraus sind dann schließlich die Spaßmusikanten entstanden."

Zu der Zeit noch nicht mit dabei war Horst Langanke. Der aber suchte passenderweise gerade nach musikalischen Mitstreitern, "und so bin ich dann irgendwie hier hängengeblieben", sagt er. Zuerst hatte er noch eine Gitarre mit im Gepäck, mittlerweile ist es aber die Mandola. Dominiert wird die Musik bei den Spaßmusikanten aber von den neun Mundharmonika-Spielern. Hinzu kommen noch vier Akkordeon-Spieler, eine Gitarre und eben die Mandola von Horst Langanke.

Diese ganzen Instrumente, die teilweise auch noch durch Gesang ergänzt werden, muss der Leiter der Gruppe erst einmal zusammen bringen. "Ich habe nach und nach Stücke zusammengestellt. Teilweise musste die Tonart geändert werden. Es muss letztlich so ausgearbeitet sein, dass auch jeder mitmachen kann. Sonst bringt es nichts", sagt er. Denn wichtig ist in der Gruppe schließlich nicht nur um das Musizieren. "Bei den Spaßmusikanten kommen zwei Komponenten zusammen, die ganz wichtig sind. Das ist einerseits die Musik, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Gemeinschaft", hebt Langanke den eigentlich Zweck der Gruppe hervor.

Mittlerweile haben sich die Spaßmusikanten aus Thedinghausen einen riesigen Fundus an Liedern angeeignet. Knapp 200 Stücke sind es derzeit, die man natürlich nicht alle bei den Treffen proben kann. "Wichtig ist, dass wir nicht immer nur neue Stücke einstudieren. Ich achte stets darauf, dass auch die alten Lieder bei den Treffen ihren Platz finden", sagt Langanke. Denn schließlich soll ja nicht nur geprobt, sondern das Geübte auch vor Publikum gezeigt werden. Und so stehen hier und da auch Auftritte an. Zuletzt hatten die Musiker ihr Können beim Tag der offenen Tür im Haus auf der Wurth gezeigt. "Aber auch Konzerte in Altenheimen oder oder auf Geburtstagen gehören dazu. Da sagen wir nicht Nein", verrät Langanke.

Egal ob Schlager, Volkslieder oder sogar Stücke von Elvis Presley – die Spaßmusikanten haben sie alle drauf. "Wir haben allerdings unsere Lieblingsstücke", sagt Renée Marie Henke. "Das sind ganz klar die Seemanslieder, oder wie wir sie nennen: Wasserlieder. Da kommt immer so richtig schön Stimmung auf", sagt sie.

Über weitere Verstärkung im Team würde sich Horst Langanke aber noch freuen. "Schön wäre vor allem eine zweite Gitarre, oder eine weitere Mandola. Es sind aber auch Akkorden- und Mundharmonika-Spieler willkommen", wirbt der Leiter der Gruppe um zusätzliche Mitstreiter. "Noten lesen muss man übrigens nicht können, wenn man mitwirken möchte", ergänzt Langanke.

Wer sich also angesprochen fühlt, der ist bei den Spaßmusikanten willkommen. "Man muss sich nicht anmelden, sondern kann einfach vorbeikommen", verspricht Langanke. Treffpunkt ist immer im Saal im Haus auf der Wurth an der Bürgerstraße 23. Geprobt wird jeweils dienstags in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr.