Bereits seit zehn Jahren sind die Schauspieler von "Instant Impro" mehrmals im Jahr zu Gast im Kasch. Dieses Mal befinden sie sich auf kriminellen Abwegen. (Björn Hake)

Die Bundesligasaison ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen, Bayern München hat erneut die Meisterschaft gewonnen. Für das Kasch ist das Thema Fußball damit aber noch nicht abgeschlossen. Das Kulturhaus sucht im Juni nämlich gleich zwei Mal seinen eigenen Bundesliga-Meister, genauer gesagt einen Quiz-Meister. Am Dienstag, 4. Juni (19 Uhr), und Sonntag, 16. Juni (18 Uhr), findet dort erneut das Pub-Quiz statt. Dieses Mal in einer Spezialversion zum Thema Bundesliga. „An diesen beiden Abenden wird das Herz aller Bundesligafreunde höher schlagen“, versprechen die Organisatoren. Die Teilnehmer erwarten Fragen zu Rekorden, Torschützen, Transfers, kuriosen Momenten, sowie den größten Siegen und härtesten Niederlagen der Bundesligageschichte. Neben den Fragen wird es auch einige Rätsel geben.

Vor einem Rätsel steht indes auch der kleine Igel im Puppentheater von Ronald Mernitz. Kann er mit seinen kurzen Beinen wirklich gegen den schnellen Hasen gewinnen? Am Sonntag, 16. Juni, erhalten Kinder ab drei Jahren um 11 Uhr im Kasch eine Antwort auf diese Frage. Mernitz setzt die literarische Vorlage des Märchens vom Hasen und Igel in einfachen Bildern und klarer Sprache liebevoll für die Kinder um.

Musikalisch wird es im Kasch, wenn am Sonntag, 23. Juni, das A-Cappella-Popchorprojekt „sing n smile“, die „Crazy Chor Company“ und der Bremer Jazzchor „Just friends“ zum Konzert einladen. Unter dem Titel „Pure Klänge“ bringen die drei Chöre laut Ankündigung vielfältige A-Cappella-Chormusik zum Klingen. Mit einem bunten Programm eröffnet die „Crazy Chor Company “den Abend. Ihr Repertoire umfasst Lieder aus Schlager, Pop und Musical. Bei „sing n smile“, die danach zu hören sein werden, singen sich rund 45 Sängerinnen und Sänger durch sehr unterschiedliche Chorsätze der Popmusik. Der Bremer Jazzchor wird den Abend beenden. Das Konzert im Kasch beginnt um 18 Uhr.

Alte Bekannte kommen am Freitag, 28. Juni, ab 20 Uhr ins Kasch. Doch auch wenn die Mitglieder von „Instant Impro“ bereits seit zehn Jahren dreimal jährlich in Achim gastieren, wird auch bei ihrem nächsten Auftritt im blauen Saal keiner der Besucher genau wissen, was ihn erwartet. Denn auch dieses Mal kommen die Schauspieler ohne Textbuch auf die Bühne und lassen sich von den Zurufen der Zuschauer leiten. Einzig und allein die Ausgangssituation steht fest: Fünf Menschen landen als Schicksalsgemeinschaft zusammen im Knast. Gemeinsam werden sich die Schauspieler in improvisierte Comedyszenen stürzen und nach Anweisungen der Zuschauer ihre eigenen Straftaten ermitteln.

Selbst einbringen können sich auch die Teilnehmer des Popchor-Workshops, der am Sonnabend, 29. Juni, stattfindet. Der Achimer Jazz- und Kirchenmusiker Micha Keding wird mit den Teilnehmern ab 14 Uhr einfache vierstimmige Popsongs einstudieren. Dabei werden auch Gesangstechnik und Basiswissen vermittelt. Der Workshop ist für erfahrene und unerfahrene Sänger, aber auch für Chorleiter geeignet. Anmeldungen sind per E-Mail an anmeldung@kasch-achim.de möglich. Im Anschluss tritt Keding noch gemeinsam mit seinem Chor, dem Achimer Jazzkollektiv, auf und präsentiert einen Mix aus Pop, Musical und Jazz. Zu Gast ist ab 20 Uhr außerdem der Bremer Frauenchor „Chorona". Das Ensemble wird Stücke aus seinem aktuellen Programm "Die perfekte Welle" singen.

Karten für die Juni-Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kasch-achim.de.