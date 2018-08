Fünf Männer, ein Auftrag: Die Akteure der Rotenburger Band Groove Collection unterhalten das Publikum mit Latin-Jazz und Funk. (FR)

Ottersberg. Dass der Kräuter-Schaugarten Eschels Hoff in Benkel längst mehr ist als nur ein beliebter und gemütlicher Ausflugsort, hat sich bis weit über die Orts- und Kreisgrenze herumgesprochen. Mit dem Ziel, das Idyll als Publikumsmagnet weiterhin zu festigen und mit hochwertigen Veranstaltungen auch als Kulturstätte in der Region zu etablieren, haben Ulrich Schmied und seine Frau Claudia Sulzberger das rund 1800 Quadratmeter große Areal zu Ostern vergangenen Jahres von Ludwig Fischer übernommen. Im September wollen die Eheleute mit zwei Veranstaltungen dem Ruf ihrer Heimstätte gerecht werden. Den Auftakt macht am Freitag, 7. September, das Rotenburger Jazzensemble Groove Collection mit Frontmann Jürgen Kolbe.

Hier, im Schatten des imposanten Haupthauses aus dem Jahr 1648 und dem mit alten Eichen umsäumten Hofensemble, fühlt sich die Band besonders wohl. Denn es ist nicht das erste Gastspiel des Quintetts auf Eschels Hoff. Ihr neues Programm präsentiert die Groove Collection, zu der neben Jürgen Kolbe (Gitarre und Gesang) auch Klaus Briest (Bass), Wolf Maehder (Keyboard), Christoph Nieger (Schlagzeug) und Michael Prott (Saxofon) gehören, ab 19.30 Uhr als Freiluft-Konzert im Garten der Anlage. Der Gruppe wird eine explosive Mischung aus Latin-Jazz und Funk nachgesagt, die sofort in die Beine der Zuhörer gehen soll. Unverwechselbar sei der Sound, den die Band mit jazzig verpackten Melodien und coolen Grooves entwickelt, heißt es in der Jazzszene.

Im Mittelpunkt des neuen Programms stehen neben Eigenkompositionen auch Interpretationen bekannter Titel. Zur Liste dieser Coverstücke zählen unter anderem Lieder von Mezzoforte, Jeff Lorber, Incognito, Yellowjackets, Grover Washington Jr., NicoleJo, Marcus Miller, Ray Obiedo, Pee Wee Ellis, Billy Cobham, Nils Landgren, Scope, Neil Larson, Tom Jobim und Al Jarreau. Erfahrenster Mann bei der Groove Collection ist sicherlich Klaus Briest, der schon seit den 1960er-Jahren dabei ist und mit Christoph Nieger das rhythmische Fundament des Ensembles bildet. Mit seinen Soli begeistert zudem der Hamburger Profimusiker Michael Prott mit seinem Tenorsaxofon das Publikum bei den Auftritten. Wolfgang Maehder gilt mit seinen opulenten Klanggebilden am Keyboard als Rückhalt der Gruppe, die von Jürgen Kolbe angeführt wird. Von dem Bandleader, Sänger und Gitarristen stammen viele Eigenkompositionen, die auf der Bühne umgesetzt werden. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Galerie des Hauptgebäudes statt. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 14 Euro.

Zweiter Höhepunkt in der Veranstaltungsreihe auf Eschels Hoff ist derweil der inszenierte musikalische Gedichteabend mit dem Titel "Erlkönigs Traum", zu dem das Theater 11. August an insgesamt neun Tagen einlädt. Die Premiere soll am Donnerstag, 27. September, ab 20 Uhr steigen. Weitere Aufführungen sind – jeweils ab 20 Uhr – von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. September, vom 5. bis 7. Oktober sowie am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Oktober geplant. Die von Regisseur Johannes Arnold und Projektleiterin Iris Arnold angeführte Gruppe lädt das Publikum nach eigenen Angaben auf eine Reise in die Welt deutscher Gedichte ein, die mit Musik untermalt werden. Die Besucher der Veranstaltung begleiten die Theatergruppe auf eine urdeutsche Wanderung zwischen Romantik und Moderne, aber auch Existentialismus und Barock. Dabei treffen sie alte und neue Weggefährten und entdecken lyrische Orte, die ihnen auf der einen Seite sehr neu und auf der anderen Seite seltsam vertraut vorkommen mögen, heißt es weiter. Gespannt dürfen die Besucher auf heimliche und unheimliche Begegnungen sein, die tief in das Herz der deutschen Lyrik führen. Als Spieler auf der Bühne sind Paul Dombrink, Christoph Mikula, Ulrike Monecke und Michael Pilbauer in verschiedenen Rollen zu sehen.

Die musikalische Leitung hat derweil Christoph Mikula inne. Ebenfalls zum Team gehören Meneta Focke (Ausstattung) und Tamara Trölsch, die grafische Akzente setzt. Unterstützt wird das Ensemble von der Stiftung Niedersachsen, dem Landschaftsverband Stade und der EWE-Stiftung sowie regional von der Galerie Schmied auf Eschels Hoff und dem Schützenverein Taaken. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Drogerie Stöver im Neukauf Sottrum sowie an der Abendkasse zum Preis von 18 (ermäßigt zwölf) Euro.