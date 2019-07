Die rund 200 Zuhörer hatten es sich auf mitgebrachten Sitzkissen an der Freilichtbühne im Dürings Park bequem gemacht. (Björn Hake)

Gleich mehrere Nächte lang hatte Reiner Aucamp schlecht geschlafen. Schuld daran sei die Erinnerung an das Wetter im vergangenen Jahr gewesen, informierte der Mit-Organisator des Konzertes in Dürings Park, das am Sonntagnachmittag mehr als 200 Zuhörer auf den Plan gerufen hatte. Strömender Regen habe damals anlässlich des Auftritts einer populären Big Band aus Holland den Rückzug in die nahe gelegene Kirche erforderlich gemacht; die Angst vor einer ähnlichen Situation auch in diesem Jahr habe ihn ziemlich umgetrieben.

Aber: „Der Wettergott hat mitgespielt“, konnte sich Aucamp dann angesichts der sommerlichen Temperaturen freuen, die eine gute Voraussetzung für das lange geplante musikalische Ereignis boten. Auf den Sitzreihen am Hang hatten sich überwiegend ältere Menschen versammelt, um sich an den Darbietungen des Shanty-Chores Bremen-Mahndorf zu erfreuen, der angetreten war, um überwiegend Seemannslieder zum Besten zu geben. Wie von Fritz Homann, dem Vorsitzenden des Zusammenschlusses zu erfahren war, erfülle die 30 Sänger und sechs Instrumentalisten umfassende Gruppe dabei auch gerne mal Musikwünsche aus dem Publikum.

„Salzluft“ unter die Zuhörer gebracht

Aus einer Handvoll Männer – später auch wenige Frauen – war der Chor 1987 entstanden. Durch die Teilnahme an zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen – unter ihnen Festivals in Travemünde und im niederländischen Leuwarden – habe er durch gut inszenierte maritime Darbietungen stets „Salzluft“ unter die Zuhörer gebracht und dabei viele Fans gewinnen können, erklärte Homann. Wie in fast allen Chören üblich, fehle es jedoch an Nachwuchs, bedauerte er. „Die jungen Leute haben heutzutage halt andere Interessen."

Während es sich die Zuhörer auf mitgebrachten Sitzkissen im Dürings Park bequem gemacht hatten, lieferten die in charakteristischem Blau-weiß gekleideten Sängerinnen und Sänger an diesem Nachmittag ein bewährtes Programm aus bekannten Titeln und animierten dabei ihr Publikum zum Mitsingen. Vereinzelt wurde auf den Bänken Gebäck aus mitgebrachten Schachteln verspeist und Getränke aus Pappbechern genossen. Auch die Arbeitsgemeinschaft Badener Vereine hatte sich um das leibliche Wohl der Anwesenden bemüht und verkaufte zum Selbstkostenpreis von jeweils einem Euro Butterkuchen und Kaffee. Die Bohnen habe er weder selbst gemahlen noch gebrüht, informierte dazu Helmut Masemann. Insgesamt 20 Kannen des anregenden Getränkes seien durch die Maschinen im nahe gelegenen Landhaus Quensell gelaufen, erklärte er, während sich Albert Bischoff um die Beschaffung des Kuchens bemüht hatte.

Auch er engagiere sich schon lange in der Badener Arbeitsgemeinschaft, verriet der 72-Jährige, der über viele Jahre die Geschicke eines Lebensmittelmarktes verantwortet hatte. Das Erscheinungsbild des Ortsteils sei ihm und seinen Mitstreitern wichtig, seit der 1000-Jahr-Feier unterstütze der Verbund daher alle öffentlichen Ereignisse mit tätiger Hilfe.

Reiner Aucamp zeigte sich am späteren Abend überaus zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Ganz bewusst sei der Nachmittag nicht mit Eintrittspreisen belegt worden, sagte er; man habe auf die Großzügigkeit der Gäste gehofft und einen Hut rumgehen lassen. „Es hat gepasst“, freute Aucamp sich, sogar ein Überschuss sei erwirtschaftet worden. Wofür der verwendet werde? „Für nicht ausreichend gedeckelte zukünftige Ausgaben, vielleicht anlässlich des nächsten Konzertes“, lautete seine Antwort. Sprach’s und wollte sich zur Ruhe begeben nach unruhigen Tagen im Vorfeld der Planung. „Übrigens“, ließ er zum Schluss vernehmen: „Der Shanty-Chor Bremen-Mahndorf wird auch wieder mit von der Partie sein, wenn wir im nächsten Jahr erneut einladen werden zum Sommerkonzert in Dürings Park."