Zum zehnten Mal findet im Rahmen des Gartenkultur Musikfestivals auch ein Konzert im Achimer Rathauspark statt. Organisiert wird es wieder von der Bürgerstiftung. (Björn Hake)

Achim/Thedinghausen/Ottersberg. Im vergangenen Jahr kam Achim beim Gartenkultur-Musikfestival eine ganz besondere Rolle zu. Die Stadt war nämlich Austragungsort des Eröffnungskonzertes. Bürgermeister, Landräte und Ehrengäste aus der gesamten Region waren damals zusätzlich zu den anderen Besuchern geladen und auch zahlreich erschienen. Eröffnungsstadt ist Achim nun in diesem Jahr zwar nicht mehr, aber dennoch wird es im Rahmen des bremen- und niedersachsenweiten Musikfestivals wieder ein Konzert im Achimer Rathauspark geben. Und das hat durchaus auch wieder etwas Besonderes, denn die Bürgerstiftung organisiert in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal das Open-Air-Konzert vor Ort.

Dieses Mal ist die Gruppe "DeLoop" zu Gast im Generationenpark. Am Sonntag, 5. August, spielt sie ab 11 Uhr Soul, Funk und Pop. Die Formation besteht aus Mia Guttormsson (Gesang), Christian Gorecki (Bass), Piet Gorecki (Keyboards) und Till Simon (Schlagzeug). Sie spielen unter anderem Songs von Joe Cocker, Stevie Wonder, Tina Turner und Peter Gabriel auf ihre ganz individuelle Weise: "voller Emotionen, Groove und Liebe zur Musik", wie es in der Ankündigung heißt. Karten für das Konzert gibt es für neun Euro (mit Reservierung an Tischen) oder vier Euro (mit mitgebrachten Stühlen) bei der Achimer Touristinfo.

Wie in den vergangenen Jahren ist auch hier wieder ein Picknick mit selbst mitgebrachten Getränken und Speisen auf dem Gelände möglich. "Für das Konzert im Rathauspark sind wir immer auf der Suche nach Bands, die zu dem Sommerparty-Flair passen", erklärt Dieter Scheid von der Bürgerstiftung. "Die Musik sollte nicht zu leise und nicht zu klassisch sein." Und auch der Bezug zur Heimat spielt bei der Auswahl immer eine große Rolle. "Bestenfalls ist die Band in Achim zu Hause", sagt Scheid.

40 Konzerte an 22 Orten

Insgesamt läuft das Gartenkultur Musikfestival in diesem Jahr vom 3. bis 31. August. In dieser Zeit stehen in privaten und öffentlichen Gärten und Parks 40 verschiedene Konzerte in 22 Städten und Gemeinden auf dem Programm. Doch aus der Region ist nicht nur die Weserstadt vertreten. Insgesamt finden im Landkreis Verden vier verschiedene Konzerte statt. Neben dem Achimer Rathauspark sind auch das Heimathaus Irmintraut in Ottersberg und der Erbhof in Thedinghausen Kulisse für verschiedene Konzerte. Letzterer ist sogar gleich zwei Mal vertreten. Am Sonnabend, 4. August, werden zunächst bekannte Musicals sowie Stücke aus Rock, Pop, Schlager und Chanson im Garten des Schlosses zu hören sein. Ab 19.30 Uhr spielen dort dann "Voice over Piano" mit der Sängerin Sara Dähn und Thomas Blaeschke am Piano. Das Duo ist mit seiner Musik mittlerweile schon auf der ganzen Welt unterwegs. Die Tickets für das Konzert gibt es bei der Touristinfo am Schloss Erbhof im Vorverkauf für 22 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 24 Euro.

Am Sonntag, 19. August, steht dann ein Frühshoppen mit der "Dixie-Steam-Band" am Erbhof auf dem Programm. Die Gruppe bietet laut Ankündigung "eine große Bandbreite und verschiedene Stilarten". So werden neben New Orleans Jazz und Blues auch Gospels zu hören sein. Der Eintritt zu diesem Konzert, das um 11 Uhr beginnt, ist frei.

Das gleiche gilt auch für den Auftritt von "Ventilator", die am Sonnabend, 11. August, im Garten des Heimathauses Irmintraut in Ottersberg zu hören sein werden. Ab 20 Uhr geben sie kostenlos eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens. Die "zwölfköpfige Mini-Big-Band" spielt eigene Interpretationen bekannter Pop-, Jazz-, Funk- und Soultitel. Großen Wert legen die Musiker nach eigenen Angaben auf die Aktualität und den Groove ihrer Arrangements.

Das Gartenkultur-Musikfestival findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt der Region widerzuspiegeln. Die teilnehmenden Veranstalter organisieren ihre Events selbst, der Kommunalverbund übernimmt dabei die Zusammenführung der einzelnen Veranstaltungen zur gemeinsamen Festivalreihe. Ein ausführliches Programm gibt es auch im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de.