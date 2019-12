Das Schloss Erbhof besteht 2020 seit 400 Jahren und das soll gebührend gefeiert werden. (Björn Hake)

Das Schloss Erbhof, einst durch den Bremer Erzbischof Johann Friedrich von Holstein-Gottorf für seine Geliebte Gertrud von Hermeling-Heimbruch in Thedinghausen erbaut, besteht 2020 seit 400 Jahren. Das ist am Gebäude selbst verewigt. Der Förderverein nimmt dies zum Anlass, zwölf Monate lang ein besonders umfangreiches Veranstaltungsprogramm anzubieten, welches nunmehr im Renaissance-Saal vorgestellt wurde. Zusammengestellt hat dieses Programm hauptsächlich der ehrenamtlich tätige Fördervereinsvorsitzende Gerd Schröder in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information. Von der nahmen Imke Meyer und Anna Buschmann an der Präsentation ebenso teil, wie der Förderkreis-Ehrenvorsitzende Hans Schröder und Schatzmeister Henning Struckmann.

Auf das ganze Jahr verteilt werden den Besuchern Musik aus Renaissance, Klassik und Jazz sowie Theater, Filme und Vorträge geboten. Klar war von vornherein, dass ein bisschen mehr als üblich gemacht werden muss. „Auch aktuell gibt es um die 15 Veranstaltungen. In der Vergangenheit haben wir uns schon etwas aus dem Fenster gelehnt“, erklärte Gerd Schröder. „Nicht jedes Jahr ist solch ein volles Programm wie 2020 möglich. Wir haben zehn bis 20 Leute im kleinen Förderverein, die mithelfen“, fügte er an.

Ein besonderes Open-Air-Konzert des Weyher Theaters mit der Musik von Johnny Cash unter dem Titel „I Walk The Line“, dass am 13. Juni auf der Bühne des Schlossgartens stattfindet, war bereits kurz nach der Bekanntgabe ausverkauft. Für andere Höhepunkte gibt es etliche Karten-Vorbestellungen.

Auftakt mit Kammerphilharmonie

Bereits ein Blick auf das erste Halbjahr vermittelt einen äußerst positiven Eindruck mit etlichen Highlights. Dabei gibt es zum Flyer, von dem schon 2000 Exemplare verteilt wurden, eine Änderung. Denn zum Auftakt am Sonnabend, 1. Februar, um 20 Uhr bietet nur eine kleine Besetzung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen beim Kammerkonzert große Kunst. Stefan Latzko (Violine), Jürgen Winkler (Viola), Jakob Nierenz (Violoncello) und Artem Yasynskyy (Klavier) werden im Renaissance-Saal - ganz nah am Publikum - Werke von Beethoven und Brahms zu Gehör bringen. Ebenfalls dort präsentiert am 9. Februar ab 17 Uhr das Trio Extempore unter dem Titel „The Songs of John Dowland“ Musik aus dem 17. Jahrhundert. „Da werden die Zuhörer sicher wieder in die Zeit versetzt, als der Erbhof erbaut wurde“, mutmaßt Gerd Schröder.

Weil die Räumlichkeiten im Erbhof nicht ausreichen, findet die dritte Februar-Veranstaltung am 23. in der Gudewill-Schule statt. Ab 20 Uhr will Alex Parker mit Hits von Udo Jürgens die Besucher begeistern. Für die Organisation ist dabei der Förderverein zuständig. Pianist Henning Pertiet aus Hamburg wollte erst allein auftreten, doch nun bringt er für seinen Auftritt am 14. März mit Dani Gugolz (Bass und Vokal) und Peter ‚Miller‘ Müller (Drums) zwei Freunde mit. „The European Blues & Boogie Woogie-Trio verspricht ab 19.30 Uhr Musik auf hohem Niveau. „Sie kennen sich aus vergangenen Zeiten“, hat der Fördervereins-Vorsitzende erfahren. Extra zum Jubiläum kommen sie wieder zusammen.

Lange war eine Kopie verschollen, aber dann tauchte doch noch eine 35-Millimeter-Filmrolle auf: „Ihr Leibregiment“ von Hans Deppe mit Schauspielerin Ingrid Andree und Schauspieler Gerhard Riedmann wird am 20./21. März (Freitag und Sonnabend ab 20 Uhr) im Saal gezeigt. Der Film von 1955 mit Originaldrehorten in den Schlössern Thedinghausen und Etelsen – zu sehen sind Reiter aus dem heimatlichen Bereich, von denen einige noch leben – wird vom Veranstalter als „Kulturgut“ bezeichnet.

In Thedinghausen geboren und in Riede aufgewachsen ist der Pianist Burkhard Kehring, der mit dem Bariton Johann Kristinsson am Sonntag, 5. April, ab 17 Uhr einen klassischen Liederabend gestalten wird. Mit der Kinderbuch-Lesung „Papanini: Pinguin per Post“ mit der Schriftstellerin Ute Krause am 25. April um 16 Uhr klingt die frühe Veranstaltungsserie im Gebäudeinneren aus.

Die Open-Air-Saison bietet im ersten Halbjahr neben dem ausverkauften Abend mit dem Weyher Theater danach am 27. Juni die ADAC Deutschland Classic-Oldtimer-Ausfahrt, die vom Rieder Thomas Burghardt organisiert wird. Sie findet rund um die Hansestadt Bremen und in Niedersachsen statt. Die über 100 Oldtimer machen unter dem Motto „Lerne zu reisen, ohne zu rasen“ auch Station im Innenhof des Schlosses Erbhof.