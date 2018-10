Das Schné Ensemble haucht bei seinem Konzert in Achim lyrischen Texten neues Leben ein. (FR)

Achim. Deutschsprachige Lyrik in einem völlig neuen musikalischen Gewand: Das war damals das Ursprungskonzept des sechsköpfigen Schné Ensembles. Und dieses Konzept geht offenbar nach all den Jahren immer noch auf, denn das Ensemble wurde seit seiner Gründung im Jahr 2007 schon mehrmals mit dem Deutschen Rock & Pop-Preis ausgezeichnet. Mittlerweile haben die Musiker ihr Repertoire allerdings um einige Facetten erweitert und die Genre-Grenzen dabei größtenteils gesprengt. Am Freitag, 19. Oktober, sind die Musiker nun zu Gast in der Achimer St.-Laurentius-Kirche. Das Konzert in der Pfarrstraße 3 beginnt um 19.30 Uhr.

Für diesen Auftritt kehren die sechs Musiker nun noch einmal zu ihren Wurzeln zurück und stellen lyrische Texte in den Mittelpunkt ihres Konzerts. So stehen beispielsweise die Vertonungen der schönsten Gedichte von Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke, Erich Fried, Bertold Brecht, Else Lasker-Schüler, Rose Ausländer, Hermann Hesse, Mascha Kaléko und anderen Dichtern auf dem Programm. Diese Vertonung geschieht mal „klassisch“ als Strophenlieder, mal in ganz freier Form. „Die Ergebnisse sind immer überraschend – für die Musiker und die Zuhörer gleichermaßen“, versprechen die Musiker ihrem Publikum.

Bereits viele Auszeichnungen

Das Schné Ensemble besteht aus der Sängerin und Schauspielerin Schné, der niederländische Akkordeonistin Mariska Nijhof, und vier Herren, die bereits seit zwei Jahrzehnten und länger in der Band „Mellow Melange“ und anderen Ensembles zusammen arbeiten: der Streicher und Gitarrist Ingo Höricht, der Kontrabassist und Sänger David Jehn, der Pianist Michael Berger sowie der Bläser und Percussionist Matthias Schinkopf. Letzterer stammt sogar aus Achim und wurde 2017 von der Deutschen Popstiftung als "bester

Instrumentalsolist des Jahres" geehrt. Nicht die erste und einzige Auszeichnung, die das Ensemble in der Vergangenheit bereits einheimsen konnte.

So wurde das 2010 erschienene Album „Das Karussell“ mit eigenen Vertonungen deutschsprachiger Lyrik beim Deutschen Rock & Pop-Preis 2010 als bestes deutschsprachiges Album ausgezeichnet und das Album „Pierrot, Pierrot, Pierrot“, das vor allem Titel mit französischsprachigen Texten aus der Feder von Sängerin Schné enthält, bekam beim Deutschen Rock & Pop-Preis 2012 den ersten Preis als „bestes fremdsprachiges CD-Album und beste Studioproduktion des Jahres“.

Die Mitglieder des Schné Ensembles spielen bei ihren Konzerten ausschließlich eigene Kompositionen. Dabei handelt es sich laut Ankündigung um „hochemotionale Lieder und Instrumentalstücke zwischen Chanson, Jazz, Kammerpop, und Folk.“ Karten für das Konzert in der St.-Laurentius-Kirche gibt es für 15 Euro an der Abendkasse. Ermäßigte Tickets kosten acht Euro. Es gibt an diesem Abend keine festen Sitzplätze, sondern freie Platzwahl für alle Besucher.