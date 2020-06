"Sing Your Soul" sind nicht zum ersten Mal in Thedinghausen. In der Maria-Magdalena-Kirche sind sie bereits aufgetreten. (Björn Hake)

Auch in diesem Jahr wird das musikalische Duo "Sing Your Soul“ mit Ulrich Lehna (Klarinetten) und Meike Salzmann (Konzertakkordeon) in der Maria-Magdalena-Kirche zu Thedinghausen zu Gast sein. Am Dienstag, 7. Juli, gestaltet es um 19 Uhr zusammen mit Pastorin Cathrin Schley einen musikalischen Gottesdienst unter dem Motto „Inspirationen“ – eine musikalische Andacht mit klassischen, italienischen, ungarischen Melodien. Tango und Klezmer dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Wegen der Corona-Pandemie gelten auch in Thedinghausen die üblichen Hygieneregeln bei begrenzter Besucherzahl. „Bringen Sie bitte für den Ein- und Ausgang ihre Alltagsmaske mit“, sagt daher Cathrin Schley. Außerdem wird darum gebeten, sich wegen der der begrenzten Sitzplatzzahl vorher anzumelden, damit niemand wegen Überfüllung umkehren muss. Anmeldungen werden telefonisch bei der Kirchengemeinde telefonisch unter 0 42 04 / 3 08 angenommen.

An dem Konzertabend erklingen eigens arrangierte Werke von Marcello, Albinoni, Sarasate, Gardel und Klezmermusik, deren Melancholie, Temperament, Sehnsucht und Ausgelassenheit Ausdrücke der jüdischen Traditionsmusik sind, die der berühmte Klarinettist Giora Feidman in Deutschland populär machte und die viele Menschen besonders berührt, heißt es in der Ankündigung.

„Klanglich einzigartig“

Ulrich Lehna stellt verschiedene Klarinetten mit ihrer Klangvielfalt vor. Besonders die Bassklarinette und die noch relativ unbekannte Altklarinette klingen in einem ungeahnten Timbre. Das als „Schifferklavier“ und „Quetsche“ bekannte Akkordeon hat zu Unrecht einen zweifelhaften Ruf. „Unter den hochmusikalischen Fingern von Ausnahmeakkordeonistin Meike Salzmann verwandelt sich das Konzertakkordeon dynamisch, emotional und klanglich einzigartig“, kündigt Cathrin Schley an.

Nach mehrwöchigen Konzertreisen im vergangenen Jahr, bei denen das Duo Konzerte in neun Bundesländern spielte und in renommierten Kammerkonzertreihen, wie den Saalfelder Abendmotetten, den Villinger Sommernachtsmusiken, Palaiskonzerte Rastede in barocken Kirchen, Schlössern und sogar in einer ehemaligen Synagoge zu Gast war, freut sich das Duo, auch 2020 wieder nach Thedinghausen kommen zu dürfen. „Und die Kirchengemeinde freut sich auf einen inspirierenden, musikalischen Gottesdienst.“

Die Kirchengemeinde weist außerdem darauf hin, dass die Kollekte am Ausgang für die Unterstützung der Musiker gedacht ist, die wegen der Corona-Pandemie keine leichte Zeit haben, weil viele Konzerte ausfallen mussten.

Meike Salzmann spielt seit ihrem elften Lebensjahr Akkordeon und wurde bald Stimmführerin und Solistin im Akkordeon Orchester Eckernförde, dessen Vorsitz und Management sie im Jahr 2012 übernahm. Unterricht erhielt sie von verschiedenen Lehrern, unter anderem absolvierte sie ein Privatstudium bei dem russischen Bajanvirtuosen Vladimir Jeschkin (Absolvent des Gnessin-Konservatoriums und Dozent der Moskauer Philharmonie), mit dem sie das Duo „accorduos“ gründete. Privatunterricht und Workshops bei Grigori Osmanian, Lydie Auvray, Hans-Günther Kölz und Wolfgang Russ folgten. Sie ist Preisträgerin mehrerer musikalischer Wettbewerbe.

Der gebürtige Mainzer Ulrich Lehna erlernte nach einer klassischen Ausbildung in Blockflöte und Klavier das Spielen auf Klarinette und Saxofon. Nach absolviertem Musikstudium in Mainz und Köln zog es ihn an die Küste nach Altenholz. Im Kieler Raum und im Dänischen Wohld ist er als freischaffender Konzertklarinettist und Musikpädagoge tätig. Mehrere Ensembles stehen unter seiner Leitung. Ziel des Duos ist es nach eigener Aussage, die Seele der Zuhörer mit ihrer Musik zu berühren. Daneben gibt es bei den Auftritten eine informative und humorvolle Moderation zu hören.