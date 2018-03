Die Zollhausboys sind derzeit in der Region schwer angesagt – am Sonntag, 18. März, treten sie ein weiteres Mal in Achim auf. (Björn Hake)

Zuletzt Mitte Januar im Kulturhaus Alter Schützenhof, nun am 18. März wieder: Die Zollhausboys, zu denen auch der in Thedinghausen lebende Pago Balke gehört, gastieren für ein Zusatzkonzert in Achim mit „Songs, Poetry und Kabarett aus Aleppo, Bremen und Kobani“.

Die vier syrischen Neubürger Azad Kour, Ismaeel Foustok, Shvan Sheikho, Delyar Hamza haben mit Pago Balke und Gerhard Stengert ein musikalisches Programm erarbeitet, mit dem sie sich Themen wie Flucht, Heimat und Fremdheit widmen. Diese bringen sie laut Ankündigung „in berührender und satirischer Weise auf die Bühne“. Die Songs und Szenen beruhen teilweise auf biografischen Erlebnissen der Geflüchteten, die ihr Stück zugleich als „kulturelle Attacke gegen den Rechtspopulismus“ verstanden wissen wollen. „Musik und Theater können Brücken zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen schlagen und dazu beitragen, dass aus der Willkommenskultur keine Wokommenwirdenndahin-Kultur wird“, heißt es.

Am Freitag, 9. März, treten Jimmy Cornett & The Deadmen mit ihrem Blues- und Southern Rock im Kasch auf. Ihre Songs und Texte sollen so vielschichtig sein wie das Leben und doch gebe es einen gemeinsamen Nenner: Es ist der Blues- und Southern Rock, der Sänger Jimmy und seine Deadmen kennzeichnet. Geboren in den 80ern im Nirgendwo des Weserberglandes, ließ sich Jimmy schon in jungen Jahren von Legenden wie Richie Havens, John Lee Hooker, Chuck Berry, Elvis oder Johnny Cash beeinflussen. Inzwischen habe er in sämtlichen Clubs der Republik, auf Biker- und Harley-Treffs und im legendären Viper Room in Los Angeles gespielt. Seine Stimme, die manchmal an Elvis erinnere, und seine Musik transportierten das Freiheitsgefühl der Bikerszene. Rassige Riffs, knorrige Grooves, druckvoll, temporeich gespielt von und mit Kontrabassisten Frank Jäger und Leadgitarrist Dennis Adamus. „Ein atemloser Beat, der den Puls in die Höhe treibt und körperlich spürbar ist“, heißt es in der Ankündigung.

Handgemachte Lieder und Balladen

Auch die Gruppe „The Bundorans“ steht für handgemachte Musik – und zwar Irish Pub Music. Die wollen sie am Freitag, 16. März, im Kasch präsentieren. Freiheit und Unabhängigkeit, Rebellen und Stromer, Liebe und Laster stehen im Mittelpunkt der Lieder und Balladen. Die wechselhafte Geschichte der grünen Insel und der stete Kampf des irischen Volkes gegen die fremden Herren finden sich laut Ankündigung ebenso in vielen Liedern wieder. Inzwischen hat die Achimer Band unter anderem auch Titel aus Schottland oder Cornwall in ihr umfangreiches Programm aufgenommen. Die Band sagt selbst dazu: „Wichtig ist für uns immer, dass unsere Musik nicht zu steril klingt und unser Publikum die Chance hat, mit zu singen oder mit zu klatschen. Bei den Programmplanungen haben wir übrigens mittlerweile schon die Qual der Wahl, wir nehmen aber immer gerne neue Titel mit ins Programm und andere haben dann mal zwei, drei Konzerte Pause.“ Es gebe aber auch Titel, die sind immer dabei „und werden wahrscheinlich auch immer dabei sein“.

Prägend für den Sound der sechsköpfigen Band ist neben dem Gesang die breite Instrumentierung mit zwölf- und sechssaitigen Gitarren, Geige und Akkordeon, sowie den traditionellen Folk-Instrumenten Irish Fiddle, Mandoline, Irish Whistle und Bodhran.



Weitere Infos und Karten gibt es im Kasch unter der Telefonnummer 0 42 02 / 5 11 88 30 oder online unter www.kasch-achim.de.