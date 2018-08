Stephan Leenen (v.l.), Rüdiger Dürr, Heike Schulz und Svenja Meier vom Kulturnetz Achim freuen sich, dass sie bereits zum dritten Mal ein Kulturfest auf die Beine stellen konnten. (Hake)

Es ist die dritte Veranstaltung des Achimer Kulturnetzes und passend dazu soll diese am 7. September auch an drei verschiedenen Orten stattfinden. Das gilt zumindest für die Auftritte der Chöre, die im Rathausfoyer, der Marktpassage und einer Bühne auf dem Bibliotheksplatz ihre Lieder präsentieren. Rundherum soll es in der Fußgängerzone darüber hinaus aber auch einige Tanz- und Kunstaktionen geben.

Im Fokus der Veranstaltung, die dieses Mal unter dem Titel „Kulturstrophen“ läuft, stehen allerdings – wie bereits berichtet – die Achimer Chöre. „Unser Ziel ist es, in jedem Jahr einen anderen Ausschnitt des Achimer Kulturlebens zu zeigen“, erklärt Stephan Leenen vom Kulturnetz. Die Achimer Chöre allein würden da schon eine große Bandbreite liefern. „Wir waren selbst überrascht zu sehen, wie viele Menschen in den Chören aktiv sind und wie unterschiedlich ihre Schwerpunkte sind“, sagt Leenen. So werden unter anderem beispielsweise die inklusive „Crazy Chor Company“, der Popchor „Sunny Side Up“, der Gospelchor „Open Up“ oder auch verschiedene Kinderchöre auftreten. In der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr soll es an dem Freitag im September durchgängig musikalische Programmpunkte geben.

Zum Abschluss werden dann um 21 Uhr alle interessierten Besucher noch gemeinsam im Rathausfoyer singen. „Wir wollen mit dem Fest auch zeigen, dass Kulturveranstaltungen nicht nur zum Konsumieren, sondern auch zum Mitmachen da sind“, beschreibt Leenen die Intention. Und mitmachen können die Besucher nicht nur musikalisch, sondern auch künstlerisch. Denn gemeinsam mit Vertretern des Achimer Kunstvereins können sie sich in Streetart versuchen. Dazu stehen an diesem Tag Kartons bereits, die bemalt, beschrieben und besprüht werden können. „Aus den einzelnen Kartons soll dann Schritt für Schritt ein gesamtes skulpturales Kunstwerk werden“, sagt Heike Schulz vom Kunstverein. Unterstützung bekommt der Verein dabei auch von den Schülern des Gymnasiums am Markt.

Dort hat sich der elfte Jahrgang im vergangenen Schuljahr intensiv mit dem Thema Streetart beschäftigt. Die Ergebnisse dieser Arbeit wollen sie bei der Kulturveranstaltung ebenfalls auf die Straße bringen. „Die Schüler haben sich alle mit verschiedenen Aspekten der Streetart beschäftigt“, erklärt Schulz.

Neben Kunst und Chören wird es abends auch noch zwei tänzerische Vorstellungen geben. So lädt das Tangostudio Divertido auf dem Bibliotheksplatz um 19.20 Uhr zum Mittanzen ein. Eine Stunde später präsentiert sich dann „Tanzherz“, das inklusive Tanzprojekt der Ballettschule Jessel, in der Marktpassage.



Die Veranstaltung „Kulturstrophen“ wird am Freitag, 7. September, um 16 Uhr auf einer Bühne am Bibliotheksplatz von Stephan Leenen und dem Sprecher des Kulturnetzes, Rüdiger Dürr, eröffnet. Zu Beginn singen der Spatzen- und der Kinderchor der St.-Laurentius-Gemeinde. Am 22. und 29. August wird es vom Kulturnetz Achim zum geplanten Programm auch einen Infostand auf dem Wochenmarkt geben.