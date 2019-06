Stefan Erben, Markus Wiemer und Vera Menzen (von links) haben den Markt organisiert und können sich eine weitere Auflage durchaus vorstellen. (Björn Hake)

Bereits am Eingang kamen einem Kunden mit einem neuen Musikinstrument entgegen. Dieses Bild zeigte sich am Sonntag öfter beim 1. Musik-Markt in Otterstedt. Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich die Musikschule „Das Notenhaus“ sowie die ebenfalls ansässigen Werkstätten für Instrumentenreparatur und Bau zusammengetan und ihre Tore für alle Musikinteressierten geöffnet. An mehreren Ständen galt es verschiedenste Produkte aus dem Bereich der Musik zu erkunden und vielleicht das ein oder andere neue Stück mit nach Hause zu nehmen. Wer wollte, konnte jedoch auch einfach für ein Stück Kuchen und ein Fachgespräch über Musik zum Markt an der zur Hauptstraße 9 kommen.

Die Verkäufer, die größtenteils aus Freunden und Familie der Veranstalter bestanden, hatten ein reichhaltiges Angebot. Von klassischen Instrumenten wie einer Gitarre bis hin zu exotischen Stücken wie einem sogenannten Hackbrett. Equipment wie Verstärker und Lautsprecher standen ebenfalls zum Verkauf. Selbst für alle Nicht-Musiker standen hier und dort Schallplatten und CDs zur Auswahl. Dabei war die vorherige Auswahl des Preises gar nicht so einfach. „Wir wollten nicht, dass es ein Flohmarkt wird, sondern ein Musikmarkt“, erzählte Stefan Erben von der Instrumentenwerkstatt. Gerade wenn bei einem gebrauchten Stück viel Arbeit in die Restaurierung geflossen sei, fiel der Preis schon einmal höher aus. Trotzdem ließen es sich die meisten Kunden nicht nehmen, ein wenig zu feilschen und so doch noch ein Schnäppchen zu machen.

Die Idee für diesen ersten Musikmarkt ist Vera Menzen, Stefan Erben und Markus Wiemer gekommen. Alle drei sind mit ihren jeweiligen musikorientierten Geschäften am selben Standort ansässig. Die drei Freunde besuchen privat schon länger große Musikmärkte und wollten dies nun auch zu Hause haben. Da die drei Musiker einen großen Vorrat an Instrumenten haben, konnten sie sich selbst am Verkauf beteiligen. „Instrumente sollen nicht in der Ecke liegen“, sagte Vera Menzen von „Das Notenhaus“.

Am wichtigsten war den drei Veranstaltern aber eine heimelige Atmosphäre an diesem Tag. Deswegen war auch jeder Kunde aufgefordert, die Instrumente einfach mal selber auszuprobieren. „Es hängen immer irgendwo ein, zwei Klänge in der Luft“, sagte Menzen. Einige Gäste schlossen sich daher sogar spontan zu Gruppen zusammen und machten gemeinsam Musik. Dabei war die Zusammenstellung der Gäste äußerst unterschiedlich. Viele waren bereits erfahrenen Musiker, die mit den Verkäufern ordentlich fachsimpeln konnten.

Oft waren es aber auch einfach nur Familien, die den Musikmarkt besuchten. Da mussten sich dann einige Eltern erweichen lassen, wenn das Kind ein besonders tolles Instrument entdeckte. „Wir machen selber gerne Musik“, sagten einige Gäste. „Wir genießen die Stimmung. Das soll nächstes Jahr wieder stattfinden“, waren außerdem Sätze, die man immer wieder unter den Besuchern hörte. Auch die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis ihres ersten Marktes. „Super Atmosphäre, wir haben gut verkauft“, zog Stefan Erben als Fazit.