Ein Chor, eine Band und dazu noch ein kleines Orchester – macht insgesamt rund 70 Menschen. Die sind seit Wochen dabei, in Bremen ehrenamtlich das Musical/Pop-Oratorium „Luther“ zu proben. Nun kommt dieses musikalische Spektakel auch nach Etelsen und wird am Sonntag, 11. März, in der Etelser Kirche „Zum Guten Hirten“ präsentiert. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr.

Das Pop-Oratorium, das von Martin Luthers Werdegang erzählt, ist ein einmaliges Erlebnis: Pünktlich zum Reformationsjubiläum 2017 versammelte das von Dieter Falk (Komponist) und Michael Kunze (Libretto) geschriebene Werk bisher an mehr als zehn Aufführungsorten bundesweit Chöre mit bis zu 3000 Teilnehmern. In der Etelser Kirche wird es allein schon aus Platzgründen eine Nummer kleiner vonstattengehen. Denn selbst die 70 Akteure im Altarraum unterzubringen wird schon zu einer Herausforderung, weiß Bernhard Probst, Chorbeirat Gospelchor Etelsen.

Kampf gegen die Obrigkeit

Im Mittelpunkt der Handlung steht Martin Luther, der 1521 vor dem Reichstag von Worms aufgefordert worden ist, seine kirchenkritischen Aussagen zu widerrufen. Mit Rückblenden und Ausblicken rund um das dortige Geschehen erzählt das Pop-Oratorium von Luthers Ringen um die biblische Wahrheit und von seinem Kampf gegen Obrigkeit und Kirche.

Unter der Leitung von Falko Wermuth – den Etelsern als Chorleiter des hiesigen Gospelchores bekannt – wird der Bremer Gospelchor „Gospels & More“, die Band „Soul Cake“ sowie ein eigens für dieses Projekt auf die Beine gestelltes Orchester die Stücke zum Besten geben. "Das Publikum darf sich auf einen bunten Mix aus druckvollen Popstücken, swingenden Jazzwerken und jede Menge Musical Ohrwürmer freuen", heißt es in er Ankündigung. Das fast zweistündige Werk ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Chor- und Sologesang sowie Band- und Orchestermusik.

Falko Wermuth, der im Raum Bremen einer der ersten Absolventen des Studiengangs „Popularmusik in der Kirche“ ist, beschäftigt sich seit Juni 2017 mit knapp 50 Sängerinnen und Sängern sowie 20 Instrumentalisten mit diesem Projekt. Ende Oktober brachte man das Stück bereits in Wermuths Bremer Kirchengemeinde zu Gehör – und nun folgt Etelsen. Den Gospelchor "Gospel & More" leitet Wermuth seit März 2015. Gegründet wurde der Chor 1996 unter der Leitung von Kerstin Sievers. Mittlerweile besteht er aus 50 Sängerinnen und Sängern im Alter von 20 bis 80 Jahren.

„Es ist toll, dass wir nach einem knappen halben Jahr unser Projekt noch einmal aufführen können. Nur weil das Reformationsjubiläum nun vorbei ist, sollte man den Gedanken der Reformation nicht einfach wieder ablegen, wie ein aus der Mode gekommenes Hemd, sondern diese Energie lebendig halten und mit immer neuem Geist beleben“, sagt Wermuth.

Karten für das Musical/Pop-Oratorium in Etelsen können für 20 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Buchhandlung Hoffmann, Obernstraße 44 in Achim, Buchhandlung Rohrberg, Große Straße 38 in Langwedel, Postfiliale Etelsen Meyer an der Etelser Bahnhofstraße 16 in Etelsen sowie im Pfarrbüro der Etelser Kirche, Am Denkmal 6.