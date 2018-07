Am Erbhof geht es wieder hoch her: Zu hören gibt es unter anderem Rock von Queen, Pop von Aabba und Cats oder Evita aus dem Musicalbereich. (Björn Hake)

Thedinghausen. Er ist sicherlich einer der Höhepunkte in diesem Jahr am Erbhof in Thedinghausen: der Auftritt von Voice over Piano mit Sängerin Sara Dähn und Entertainer und Pianist Thomas Blaeschke im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals. Am Sonnabend, 4. August, wird dieses musikalische Spektakel auf der Bühne im Garten des Schlosses zu hören und zu sehen sein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Mittelpunkt dieses Auftritts steht Sara Dähn, die die Besucher mit ihrer Stimme auf eine Reise durch verschiedene Musik-Genres mitnehmen wird. Rock von Queen, Pop von Abba, Cats oder Evita aus dem Musicalbereich, Chansons von Kreisler, Neumann oder Holländer, eigene Songs von Voice Over Piano und Stücke von Udo Jürgens sowie der eine oder andere frühe Schlager stehen dann auf dem Programm. Thomas Blaeschke begleitet die Sängerin dabei am Piano, leitet die Band und moderiert als Entertainer durch die Veranstaltung. Dabei wird er dem Zuschauer auch manch Anekdote zu Songs, Interpreten oder Autoren kredenzen.

Die Besucher können aber nicht nur der Musik lauschen, sondern auch den Schlossgarten und den Baumpark im Vorfeld erkunden. Vor dem Konzert und in der Pause sowie nach der Show werden die Gäste außerdem kulinarisch durch das Team des Erbhofs verpflegt und auch mit den Künstlern selbst ins Gespräch kommen.

Auftritte weltweit

Voice Over Piano hat seinen Sitz in Hamburg und Berlin, allerdings agiert die Band mittlerweile weltweit, tritt in Shanghai, Durban oder in den USA auf, heißt es in einer Mitteilung der Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen. Jüngst wurde im Fernsehen sogar eine zwölfminütige Reportage über die Auslandstour für die Nato nach Litauen gezeigt.

Mit Voice over Piano kommt außerdem eine Band nach Thedinghausen, die im Juli 2016 bei den World Choir Games in Sotschi unter 12 000 Teilnehmern aus 76 Nationen eine Gold-Medaille für Deutschland gewonnen hat. Zudem traten sie wiederholt im Olympiastadion Berlin auf, gestalteten 2016 und 2017 das Sommerfest im Kanzleramt, waren im Juni 2017 in New York und traten dort im Mai 2018 auf einer Spendengala in Brooklyn auf. Im Oktober starten dann weitere Konzerte in New York und Washington D.C.

Und auch wenn Sara Dähn und Thomas Blaeschke auf der ganzen Welt unterwegs sind, so haben ihre Auftritte am Erbhof in Thedinghausen auch schon etwas wie eine kleine Tradition. Schließlich ist es bereits der dritte Auftritt im dritten Jahr nacheinander, der nun im August folgt.

Im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals bleibt das Konzert mit Sara Dähn und Voice over Piano aber nicht der einzige Auftritt am Erbhof. Am Sonntag, 19. August, folgt noch ein zweites Gastspiel. Dann steht ein Frühschoppen mit der „Dixie-Steam-Band“ am Erbhof auf dem Programm. Die Gruppe bietet laut Ankündigung „eine große Bandbreite und verschiedene Stilarten“. So werden neben New Orleans Jazz und Blues auch Gospels zu hören sein. Der Eintritt zu diesem Konzert, das um 11 Uhr beginnt, ist frei.



Der Eintritt für das Konzert von Voice over Piano und Sara Dähn am 4. August kostet 22 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse sind die Karten für 24 Euro zu haben. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Tickets gibt es bei Lange Buch & Medien, Braunschweiger Straße 55/57 in Thedinghausen (Telefon 0 42 04 / 2 94) sowie bei der Tourist-Information im Schloss Erbhof (0 42 04 / 88 22). Bei Regenwetter wird das Konzert in die Kirche in Thedinghausen verlegt. Ein ausführliches Programm gibt es auch im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de.