Sängerin Sara Dähn steht mit ihrer Stimme im Mittelpunkt bei Voice over Piano. Unterstützt wird sie bei der Show von Backround-Sängerinnen. (Björn Hake)

Thedinghausen. Berlin, Brüssel und New York, dort sind Sara Dähn und Thomas Blaeschke schon überall gewesen. Am Sonnabendabend verschlug es sie jedoch einmal wieder nach Thedinghausen. Bereits zum vierten Mal traten die beiden Musiker zusammen mit ihrer Band Voice over Piano an diesem Abend auf dem Gelände des Schlosses Erbhof auf. Eingeladen hatte der Förderkreis Erbhof. Unter freiem Himmel hatten es sich mehrere hundert Gäste bequem gemacht. Es brauchte sogar einige zusätzliche Stühle als Sitzgelegenheit. Die Künstler hatten für ihre Besucher ein völlig neues Programm im Vergleich zum Vorjahr erstellt. Zusätzlich wurden Wünsche aus dem Publikum berücksichtigt. Immer nach dem Motto der Band: „Entertainment auf höchstem Niveau“.

Getreu diesem Leitspruch traten Dähn und Blaeschke in Abendkleid und Smoking auf. Dieser feine Zwirn wurde im Verlauf des Abends jedoch mehrfach ausgetauscht. Bereits bei der ersten Nummer, einem Medley aus Stücken von „König der Löwen“, kamen die Background Sänger als Tiere verkleidet auf die Bühne. Es wurden jedoch nicht nur Kostüme zu Hilfe genommen. Bei Udo Jürgens Klassiker „Aber bitte mit Sahne“ kam sogar Sprühsahne zum Einsatz. Und beim Song „Time warp“ aus dem Musical „Rocky Horror Picture Show“ wurde der ikonische Tanz gleich mit aufgeführt. Sara Dähn verließ für einige Stücke die Bühne und band das Publikum in ihren Gesang mit ein.

Cover und Eigenkompositionen

Genauso schnell wie die Kostüme, wechselte Voice over Piano zwischen den Musikrichtungen. Das Programm war eine Reise durch die Welt des Rocks, Pops und Musicals. An diesem Abend wurden jedoch nicht nur Lieder gecovert. Auch Eigenkompositionen, die von der Band im vorherigen Jahr zum ersten Mal auf CD veröffentlicht wurden, kamen zum Einsatz. Stimmung, Tempo und selbst die Sprache in der gesungen wurde befanden sich im ständigen Wandel. Der Song „My way“ wurde beispielsweise in Französisch, Englisch und Deutsch vorgetragen.

Neben der musikalischen Unterhaltung übernahmen die Sängerin Dähn und der Pianist Blaeschke auch die Moderation der Veranstaltung. In ihrer siebenjährigen Geschichte sind die Musiker bereits viel durch die Welt gereist und konnten so aus dem Nähkästchen plaudern. Das Duo berichtete von Auftritten vor großen Politikern oder woher sie die Inspiration für ihre Lieder bekommen würden. „Ich weiß es auch nicht“, scherzte Sara Dähn zu diesem Thema. Dabei dienten ihre Erzählungen nicht immer nur der Unterhaltung.

„Überall da, wo es Krisen gibt, waren wir schon“, meinte Thomas Blaeschke, als er von ihren Auftritten im Irak, Afghanistan oder Iran erzählte. Die Musiker nutzen die Zeit auch, um die Intention und Bedeutung ihrer ausgewählten Stücke zu verdeutlichen. Das Lied „What a wonderful world“ beispielsweise wurde zu diesem Zweck von ihnen mit zusätzlichen Liedzeilen bestückt. „Das ist unsere Art, das Lied darzubringen“, erklärte Blaeschke.

Sich selbst bezeichnet die Band Voice over Piano als Musiker zum Anfassen. Während der Pause mischten sich die Musiker daher auch unter das Publikum und suchten das Gespräch. Das kam gut an, was man an den vielen Unterhaltungen sehen konnte. „Sie gehen auf die Leute ein“, meinten zwei Fans der Band. So waren in diesem Jahr auch mehr Gäste als im Jahr zuvor anwesend.

Sara Dähn und Thomas Blaeschke fühlen sich nach eigener Aussage sehr wohl in Thedinghausen. „Man weiß, was einen erwartet“, sagte Blaeschke. „Ein Publikum, das einen mag“. Diese positive Meinung spiegelte sich auch bei den Gästen wider. „Es ist sehr gut“, sagten einige Besucher an diesem Abend und hoben die „lockere Stimmung“ hervor.