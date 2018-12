Das soll es gewesen sein: Michaela und Fiete Hermanski möchten die Katakomben nicht mehr betreiben. (Michael Braunschädel)

Nach dem Pächter der „Alten Feuerwache“ im Herzen Achims erklären nun die Pächter des Musikkellers Katakomben, Fiete und Michaela Hermanski, dass sie ihren Laden in der Innenstadt abgeben möchten. „Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir es so wollen“, unterstreicht Michaela Hermanski. Mit Bierständen auf den unterschiedlichsten Großveranstaltungen in der Region sei das Ehepaar mehr und mehr unterwegs – bis nach Hamburg mitunter. „Da ist immer etwas dazugekommen und dann wird es zeitlich eng“, sagt Fiete Hermanski. Daher suchen die Beiden nun einen Pächter, der die Katakomben am Gieschen-Kreisel übernehmen kann. Je schneller, desto besser – zumal die Hermanskis nach eigenen Aussagen im kommenden Jahr einen Kiosk im Achimer Bahnhofsgebäude eröffnen und betreiben wollen.

Dass bei allen ihren geschäftlichen Aktivitäten nun die Achimer Kultkneipe Katakomben außen vor bleiben soll, der Pachtvertrag läuft ansonsten noch zwei Jahre, liegt daran, dass sie am wenigsten lukrativ sei. Außerdem würde das Duo nur widerwillig auf die Standflächen verzichten, die ihm bisher bei den großen Veranstaltungen zugedacht sind – direkt an den Bühnen und da ist bekanntlich immer etwas los. „Das gibt man ungerne weg“, schilderte Michaela Hermanski.

Pächter seit drei Jahren

Erst vor gut drei Jahren hatte das Ehepaar, das seit 2013 in Achim lebt, die Katakomben von Oliver Benkel übernommen. „Aber wir werden Achim nicht verlassen, ganz im Gegenteil“, betont Fiete Hermanski. Wie er erklärt, werden sie die Katakomben-Events wie die City Summer Party oder die Kreisel-Party weiter veranstalten – und Ideen für neue Partyformate sind auch bereits geboren. „Wir werden ein Bierfest machen“, weiß Fiete Hermanski schon genau.

Erstmal aber möchte er die Katakomben möglichst zu Beginn des neuen Jahres in andere Hände übergeben und hat sie daher schon im Internet angeboten. Die rund Hundert Quadratmeter große, gewölbeartige Kellerkneipe, die über eine lange Treppe zu erreichen ist, steht für 40 000 Euro (Abstandszahlung) im Netz, „und 3500 Leute haben es sich schon angesehen“, sagt Fiete Hermanski. Derzeit verfügen die Katakomben über 75 Sitzplätze und eine Bühne, auf der regelmäßig Bands live spielen. „Aber der neue Pächter muss dieses Konzept ja nicht übernehmen, er kann auch etwas ganz Anderes daraus machen“, sagt Fiete Hermanski.

Kiosk am Bahnhof soll 2019 eröffnen

Wie er erklärt, habe die beabsichtigte Aufgabe der Katakomben nichts mit dem möglicherweise anstehenden Verkauf des großen Gebäudes zu tun, das früher als Scherf-Speicher bekannt war. Denn das gesamte Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich neben den Katakomben etwa noch eine Baguetterie und ein Optiker befinden, wird derzeit auf dem Immobilienmarkt angeboten. Das Ende der 1980er erbaute und im Besitz einer GbR befindliche Gebäude soll rund 1,2 Millionen Euro kosten und verfügt über eine Gesamtfläche von rund 880 Quadratmetern. „Wir und die anderen haben über den beabsichtigten Verkauf keinerlei Informationen erhalten und nur davon erfahren, weil einer unserer Gäste uns darauf hingewiesen hatte“, sagt Fiete Hermanski.

Am Projekt „Kiosk am Bahnhof“ arbeiten seinen Worten nach derzeit noch die Architekten, 2019 dann wollen die Hermanskis insbesondere Pendlern dort alles bieten, was die so brauchen – etwa belegte Brötchen. Und mehr noch: Wie Fiete Hermanski sagt, stünden auch die Chancen nicht schlecht, dass die Beiden auch auf der gegenüberliegenden Seite den dort auf dem Lieken-Areal beabsichtigten Kiosk später betreiben könnten. Da es dort aber Jahre dauert, bis neue Gebäude stehen, sei dies noch Zukunftsmusik.

Dagegen hatte einen Kiosk im bestehenden Bahnhofsgebäude, das mitten im Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ liegt, bereits die Stadtplanung im Sommer vergangenen Jahres ins Gespräch gebracht. Damals hatte die Verwaltung ein Konzept vorgelegt, das eine Neuordnung und Umnutzung der Flächen vorsieht. Das Gebäude befindet sich seit 2012 in Privatbesitz.