Natürlich durfte auch Ella Endlichs wohl bekanntester Song „Küss mich, halt mich, lieb mich“ bei ihrem Auftritt in Posthausen nicht fehlen. (fotos: Björn Hake)

Passend zur Jahreszeit stand wieder einmal das „Open-Air-Sommer„-Festival beim Einkaufszentrum Dodenhof in Posthausen vor der Tür. Das Motto für die Veranstaltung lautete “eine Extraportion Sommer“. Und gefeiert wurde dieses Mal nicht nur an einem Tag, sondern gleich an zwei Sonnabenden. Bereits am 8. Juni hatten Musiker wie Glasperlenspiel, Madcon und das DJ-Duo Younotus auf der Sommerbühne dem Publikum mit modernen Musikklängen eingeheizt. Nun, am vergangenen Sonnabend, stand die Open-Air-Veranstaltung bei kostenlosem Eintritt ganz im Zeichen des Schlagers. Schlagergrößen wie Axel Fischer, Christian Lais und Ella Endlich begeisterten das Publikum mit ihrer Musik.

„Atemlos“ in veränderter Form

Helene Fischer, die wohl erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands, konnte nicht für ein Gastspiel in Posthausen gewonnen werden, dafür aber der wahrscheinlich perfekte Ersatz. Die Sängerin Victoria gilt als die Nummer eins unter den Helene-Fischer-Doubles. Gleich zu Beginn ihres Auftrittes verblüffte sie das Publikum mit ihrer Stimme, die dem großen Vorbild sehr nahe kommt. Die Sängerin gab am Nachmittag rund eine Dreiviertelstunde lang die bekanntesten Lieder des deutschen Schlagerstars zum Besten. „Ihr wartet doch bestimmt alle nur auf dieses eine Lied?“, fragte Victoria das Publikum, bevor sie schließlich zum Song „Atemlos“ kam – der Helene Fischer vor einigen Jahren den ganz großen Erfolg bescherte. Dies war der einzige Song, den das Double in musikalisch etwas veränderter Form vortrug.

Zwischen den Live-Auftritten sorgten Moderator Klaas Tucholke und DJ Jürgen für Abwechslung. Tucholke fungierte dabei vor allem als Vortänzer des Publikums, immer abgestimmt auf die vom DJ ausgewählte Musik. Sogar zu einer Polonaise konnte der Radiomoderator die Gäste bewegen. Auch auf die wechselnden Wetterverhältnisse waren die Veranstalter vorbereitet. Bei Sonnenschein wurden Sonnenbrillen und bei einsetzendem Regen Capes in die Menge geworfen. „Wir tanzen den Regen weg“, versprach Klaas Tucholke.

Von „Let's Dance“ nach Posthausen

Nach der Performance von Victoria folgte für viele der Besucher am späten Nachmittag der Höhepunkt des Tages: der Auftritt von Ella Endlich. Die Sängerin hatte gerade frisch mit ihrem Auftritt in der TV-Fernsehsendung „Let’s Dance“, bei der sie im Finale nur einen Abend zuvor den zweiten Platz belegte, auf sich aufmerksam gemacht. Auf der Sommerbühne in Posthausen tanzte sie jedoch nicht, sondern sang ihre bekanntesten Songs. Besonders beliebt beim Publikum war ihr wahrscheinlich erfolgreichster Song „Küss mich, halt mich, lieb mich“, nach der Filmmusik aus dem Weihnachtsfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Die Gäste des „Open-Air-Sommer“-Festivals waren in Feierlaune. Es wurde, besonders direkt vor der Bühne, ausgiebig getanzt und mitgesungen. Die meisten der anwesenden Gäste waren bekennende Schlagerfans. Es gab sogar Fanclubs von bestimmten Musikern im Publikum. „Super Künstler“ war von Gästen am Rand der Menge zu hören. „Ist mal wieder schön, Lieder von früher zu hören“, betonte einer der Besucher zufrieden.