Gleich zwei Konzertveranstaltungen mussten jetzt in der Stadt Achim abgesagt werden, weil der Kartenverkauf nach Angaben der Veranstalter jeweils zu schleppend gelaufen war. So sollte am kommenden Freitag, 28. September, im Krawep am Freibad eigentlich die David-Bowie-Tribute-Band „Heroes“ auftreten, daraus wird aber nun nichts. „Aufgrund der niedrigen Resonanz im Ticketverkauf müssen wir das Konzert leider absagen“, hat Jeanette Atherton am Montag mitgeteilt. Der Ticketpreis werde erstattet. Und es soll einen zweiten Anlauf geben: „Wir werden es im Spätfrühjahr 2019 noch einmal, mit einem neuen Konzept, mit der Band Heroes probieren, da wir von der Band zu hundert Prozent überzeugt sind.“

Doch damit nicht genug: Größer aufgezogen sollte, wie berichtet, das Akustik-Festival „Fisch muss schwimmen“ am 20. Oktober das Publikum in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymansiums begeistern – ebenfalls am Montag erfolgte nun die Absage des Festivals, das Ulrik Borcherdt und Thomas van der Schalk (Mitglied bei der Achimer Band „Fishbait Tree“) ins Leben rufen wollten. Sie hatten sogar vor, das Festival zu etablieren. „Das beinhaltet so manches Hindernis, welches mit Bravour genommen werden will“, heißt es nun in ihrer Erklärung.

Demnach hätten die Veranstalter mit der Aula den perfekten Ort fürs Festival gefunden, nicht zu groß und nicht zu klein. Auch aufstrebende Bands mit Herzblut und Potenzial, „die den Gedanken dieses Premierenfestivals nach außen tragen“, hätte man gehabt und so verschiedenste Musikliebhaber angesprochen und mehrere Genres bedient. Auch die Fragen der Organisation vor Ort und die der Veranstaltungstechnik seien kompetent geklärt gewesen.

„Die Voraussetzungen sind perfekt, aber leider müssen wir feststellen, dass das Fisch-Muss-Schwimmen-Aquarium ein Leck zu haben scheint. Bei irgendeinem der genannten Punkte hat es nicht richtig gepasst“, halten die Veranstalter plastisch fest. Jedenfalls hätten die Eintrittskarten nicht den reißenden Absatz gefunden, der für die Realisierung des Festivals nötig gewesen wäre. „Die Kosten für erworbene Karten werden selbstverständlich erstattet.“ Während die Karten für die Tributeband im Krawep knapp 19 Euro gekostet haben, sollten die Besucher für den Festivalabend bei „Fisch muss schwimmen“ 30 Euro zahlen.