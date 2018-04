Bewegte sich während seines Vortrags auch zwischen den Kirchenbänken, um mit Senioren ins Gespräch zu kommen: Henning Scherf. (STRANGMANN)

Einsamkeit hat viele Gesichter. Und sie ist keine Frage des sozialen Standes. „Eine Villa mit 20 Zimmern, ein riesiger Garten, eine hohe Mauer und nur ein Licht brennt in einem Zimmer – da weiß ich, was los ist.“ Mit diesem Bild verdeutlichte Henning Scherf am Dienstagabend in der Christophorus-Kirche in Ottersberg, dass Einsamkeit nicht nur arme, sondern auch reiche Menschen im Alter treffen kann. Meist sei sie selbst gemacht.

Bremens Ex-Bürgermeister war vom Förderverein der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde im Zuge der Reihe „Unser letztes Lebensdrittel“ eingeladen worden. Fast jeden Besucher der alten Schwedenkapelle begrüßte er mit Handschlag und ein paar netten Worten. Gleich zu Anfang bat er die Gäste im gut besuchten Gotteshaus, sich mit Wortmeldungen zu beteiligen.

„In ein paar Jahren werden die Alten einen Bevölkerungsanteil von 30 Millionen haben und diese haben dann Zeit, sich um neue Lebensperspektiven zu kümmern", leitete der mittlerweile 80-jährige Bewohner einer Alten-Wohngemeinschaft in Bremen seinen Vortrag ein. Scherf hatte sich nicht hinter das Stehpult in der Kirche gestellt, sondern bewegte sich mit seiner schlaksigen Gestalt zwischen den Kirchenbänken, stand mal hier und lehnte sich mal da an, setzte sich neben eine Besucherin oder hielt ein Zwiegespräch mit einem 81-jährigen Gast, der berichtete, dass er kürzlich damit begonnen habe, Yoga zu lernen. „Genau das ist es,“ meint Scherf, „nicht den Verlusten hinterherjaulen, sondern das fördern, was man noch kann.“ Und das möglichst in Gemeinschaft, so der Autor des Buches „Grau ist bunt“.

Er berichtete von einer Studie über das Leben von über 110-Jährigen, die demnach zwei Gemeinsamkeiten aufwiesen: Sie haben etwas mit anderen zu tun und sie haben etwas zu tun. Dies könne ein Schlüssel zum Altwerden sein – mit anderen etwas tun für andere. Seine Erfahrungen mit der eigenen WG und anderen Projekten haben Scherf überzeugt, dass das Einbringen von Erfahrungen und die Hilfe für andere Menschen einem selbst gut tut. „Aber die Gründung einer WG mit Senioren sollte behutsam vonstattengehen“, antwortete Scherf auf die Frage einer Besucherin, „wer denn die richtigen Leute sind, die in eine WG passen.“ Es wäre falsch, eine Anzeige zu schalten und sofort zusammen zu ziehen“, mahnte er, „in kleinen Schritten muss eine Vertrauensbasis geschaffen werden, damit langsam festgestellt werden kann, ob man es zusammen aushält. Und selbst dann kann es noch passieren, dass so ein Projekt nicht klappt,“ berichtete Scherf weiter. Etwa zehn Prozent der begonnenen Alten-WGs würden scheitern. Das aber dürfe kein Grund sein, es nicht zu versuchen.

Und schon geriet Scherf ins Schwärmen: „Hier auf dem Lande gibt es viele Bauernhöfe, auf denen nur noch eine Person lebt. Das sind ideale Bedingungen, um einerseits die Höfe zu retten und andererseits neue Lebensstrukturen zu entwickeln.“ „Aber es gibt doch auch alte Menschen, die nicht nur dem Idealbild von Henning Scherf entsprechen,“ merkte eine Publikumsstimme an, „sondern auch bösartig und voller Wut sind.“ Dem widersprach Scherf nicht. Und oft gehe es über die eigenen Kräfte, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Trotzdem hält Scherf nichts von medikamentöser Unterdrückung solcher Wutausbrüche, sondern hatte bei seiner Schwester damit Erfolg, dass er sie auf positive Erlebnisse in ihrem Leben ansprach und sie so beruhigte.

Scherf entließ das Publikum mit dem Fazit, dass Empathie der Schlüssel zu einem zufriedenen, ausgefüllten Leben sein kann. Mit der Frage „Wann geht denn eigentlich mein Zug?“ schloss Henning Scherf ab und verabschiedete sich herzlich von Edeltraud Nowotnik, die den Förderverein der Kirchengemeinde leitet und für neue Mitglieder immer offen ist. „Und wenn sie dann auch noch jung wären“, fügte sie an, "denn für eine funktionierende Zivilgesellschaft sind alte und junge Menschen, die in der Mitte des Lebens stehen, nötig."