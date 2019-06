Annameta Rippich und Rainer Ditzfeld (hinten) dankten den Feuerwehrmännern für ihren Einsatz in Meppen. (Karsten Klama)

Achim. Beißender Qualm über dem nordwestlichen Emsland, dunkle Rauchfahnen, die später auch Bremen und Hamburg erreichten. Der Moorbrand, der im vergangenen Herbst durch Raketentests der Bundeswehr bei Meppen entstand, erwies sich als Katastrophe mit weitreichenden Folgen. Mehr als 2000 Einsatzkräfte waren insgesamt über einen längeren Zeitraum an der Bekämpfung der unterirdischen Glutnester beteiligt, unter ihnen auch 13 Mitglieder der Stadtfeuerwehr Achim. In Würdigung der erbrachten Leistung überreichte Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Dienstagabend Urkunden und Medaillen an die 13 Einsatzkräfte; Stadtbrandmeister Frank Boblat ließ zudem den zeitraubenden und anstrengenden Einsatz seiner Leute in einem Rückblick im Ratssaal Revue passieren.

„Zeitweise musste an eine Evakuierung größerer Personengruppen gedacht werden“, beschrieb Boblat zum Beispiel die Situation rund um die Gemeinde Stavern, die den Auswirkungen des Feuers in besonderer Weise ausgesetzt war. Letztendlich sei durch eine Windänderung eine Gefahr für die Bewohner abgewendet worden, gesundheitsgefährdende Werte in der Luft hätten sich zu keinem Zeitpunkt ermitteln lassen. Eine Vielzahl anderer Probleme habe jedoch immer wieder dazu geführt, dass das Anfang September ausgebrochene Feuer letztendlich erst am 10. Oktober als komplett gelöscht bezeichnet werden konnte.

So wurde das ganze Ausmaß des Unglücks erst offenbart, als sich die Glut aus den Hohlräumen heraus am 19. September einen Weg an die Oberfläche gebahnt hatte. Gravierende Folgen hätten sich danach für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ergeben, beklagte seinerzeit das Niedersächsische Umweltministerium. Zunächst sei versucht worden, das Feuer mit Hubschraubern aus der Luft zu bekämpfen. Nachdem sich jedoch herausgestellt hatte, dass das Wasser durch das undurchdringliche Moor nicht in gewünschter Weise zu den Glutnestern vordringen konnte, wurden zusätzlich Schlauchleitungen verlegt, die durch die Ems gespeist wurden. Mit Wärmebildkameras war zuvor die Lage im Boden sondiert worden.

Einsatz verlangte einiges ab

„Die Achimer Kameraden waren in den Nächten zwischen dem 21. und 23. September in einem Einsatz, der ihnen einiges abverlangt hat“, würdigte Frank Boblat die Arbeit der 13 Männer aus seinem Bereich. Als nicht ganz so spektakulär bezeichnete hingegen Michael Albers von der Ortsfeuerwehr Baden die Zeit, die der Absicherung von Flächen gedient habe. „Wir haben erfolgreich versucht, ein Ausbreiten des Schwelbrandes zu verhindern", sagte er.

Ein „riesiges Dankeschön“ widmete auch der Bürgermeister den Feuerwehrleuten, die trotz der hohen Temperaturen am Dienstagabend zu der kleinen Feierstunde im Rathaus erschienen waren. Gerade in der heutigen Zeit, in der der Wohnort oft weit vom Arbeitsplatz entfernt liege, sei das Ehrenamt, das die Brandbekämpfer selbstlos ausübten, von außerordentlicher Bedeutung. Durch Nachalarmierungen entstünden nicht selten chaotische Vorbereitungszeiten, die durch Arbeitgeber und Eheleute gleichermaßen mitgetragen und daher besonders gewürdigt werden müssten. „Was ihr leistet, ist mit Geld nicht zu bezahlen“, sagte der Verwaltungschef; Frank Boblat lobte derweil „Kameradschaft und Verlässlichkeit pur“.

Noch seien die Getränke kalt, stimmte Rainer Ditzfeld schließlich auf den anschließenden Imbiss ein, der für die Anwesenden vorbereitet worden war und verlas zum Abschluss natürlich auch noch die Namen der 13 Geehrten aus den Ortswehren Achim und Achim-Baden: Torsten Jäckel, Jonas Rustedt, Timo Hoppmann, Dennis Fischer, Kevin Grams, Michael Albers, Marko Bode, Phileas Fricke, Kai Fischer, Daniel Heldt, Christoph Winsemann, Peter Hoffmann und Andreas Meyer.