An der Amtsbrücke in Rotenburg, die über die Wümme führt, soll die Mutter ihr vierjähriges Kind ins Wasser geworfen haben. (Björn Hake)

Sie war zwar laut ihrer Verteidigerin bereit, sich „zur Sache“ zu äußern. Aber so weit kam es gar nicht. Die wegen Totschlags angeklagte 40-jährige Frau, die ihren vierjährigen Sohn am 5. November 2020 in Rotenburg von der Amtsbrücke in die Wümme geworfen haben soll, machte zum Prozessauftakt nur mühsam ein paar Angaben, die noch nicht das mutmaßliche Tatgeschehen betrafen. Mit Rücksicht auf ihre offenkundig schlechte Verfassung beendete die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Verden am Dienstag den ersten Verhandlungstag in der Stadthalle nach einer knappen Dreiviertelstunde.

„Jeder im Saal konnte sehen, dass die Situation für Sie sehr belastend ist“, wandte sich Vorsitzender Richter Volker Stronczyk nach dieser Entscheidung noch einmal direkt an die weinende Frau, die zwischen ihrer Anwältin und dem Dolmetscher saß. Vorausgegangen war, auf Initiative der Verdener Verteidigerin Daniela Post, eine kurze Lagebesprechung der Verfahrensbeteiligten außerhalb des Sitzungsraumes. Bei der Fortsetzung der Hauptverhandlung am Freitag, 30. April, soll die weitere Einlassung der Angeklagten über eine schriftliche Verteidigererklärung erfolgen. Wenn ihr Zustand es zulasse und sie wolle, könne sie dann noch Ergänzungen dazu abgeben, erklärte der Richter der 40-Jährigen. „Wir verhandeln das ganz in Ruhe, Sie brauchen sich nicht unter Druck gesetzt zu fühlen.“

Schwere Brandwunden

Nach der von Staatsanwältin Pia Geisler verlesenen Anklageschrift hat die Frau mit ihrem Sohn bereits am 2. November die Rotenburger Kinderklinik aufgesucht. Der Junge soll schwere Brandwunden an Rücken, Gesäß und einem Oberschenkel aufgewiesen haben. Diese soll er am Wochenende zuvor beim Waschen mit heißem Wasser erlitten haben, wobei „nicht auszuschließen“ sei, dass es versehentlich dazu kam. Nach der stationären Aufnahme sei das Kind noch am selben Tag sowie am 3. und 5. November operiert worden.

Aufgrund der schweren Verletzungen, so hieß es weiter, hätten Ärzte der Klinik beabsichtigt, wegen möglicher Kindeswohlgefährdung das Jugendamt einzuschalten. Als sie davon Kenntnis erlangte, soll die Mutter befürchtet haben, man werde ihr das Sorgerecht entziehen. Sie habe daraufhin den Plan gefasst, so die Anklage, „das Kind lieber zu ertränken, als es in christlichem Glauben aufwachsen und erziehen zu lassen“. Danach habe sie sich selbst töten wollen. Die türkische Staatsangehörige soll den Jungen zwischen 18 und 18.20 Uhr über das Geländer der Amtsbrücke in den Fluss geworfen haben.

Leichnam aus der Wümme geholt

Anschließend habe sie zwei Suizidversuche unternommen. Sie soll zunächst versucht haben, „sich selbst in der Wümme zu ertränken“, danach sei sie zum Bahnhof gegangen und habe vorgehabt, „sich überfahren zu lassen“. Näheres ist dazu dem Vernehmen nach nicht bekannt. Die Frau war ins Stadtzentrum zurückgekehrt und dort gegen 22 Uhr im Rahmen einer längst angelaufenen großen Suchaktion aufgegriffen worden. Wenige Minuten vor Mitternacht hatten Rettungskräfte den Leichnam des vermissten Jungen aus dem Wasser geborgen. Die Obduktion ergab erwartungsgemäß, dass das Kind durch Ertrinken ums Leben gekommen ist.

Die Frau, die zuletzt in Rotenburg wohnte und nach eigenen Angaben noch eine ältere Tochter hat, war umgehend in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Dort hat sie sich durchgängig bis Anfang März aufgehalten. Mit der Anklageerhebung hatte die Staatsanwaltschaft Ende Februar die Umwandlung des bisherigen Unterbringungs- in einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Dem hat das Landgericht stattgegeben. Seither befindet sie sich in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta. Von zwei Mitarbeiterinnen der JVA wurde sie nun in die Stadthalle geführt, die dem Landgericht seit fast einem Jahr als zusätzlicher Verhandlungssaal dient. Das Gericht hat vorerst sieben weitere Verhandlungstermine bis zum 24. Juni dieses Jahres anberaumt.