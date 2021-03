Die Mutter und ihr Sohn konnten von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. (Marcel Kusch / dpa)

Bei dem Versuch, seine 73 Jahre alte Mutter aus dem Obergeschoss eines brennenden Hauses in Bötersen (Landkreis Rotenburg) zu retten, sind in der Nacht zum Mittwoch ein 41-Jähriger und seine Mutter ums Leben gekommen. Der 41-Jährige war gegen 0.50 Uhr aufgewacht und hatte den Brand bemerkt, der vermutlich im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zunächst habe er den im Erdgeschoss schlafenden Vater geweckt und in Sicherheit gebracht, anschließend wollte er auch noch seine Mutter aus dem Obergeschoss retten, schaffte dies jedoch nicht mehr. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn und seine Mutter nur noch tot bergen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dazu sollen am Mittwoch aufgenommen werden.