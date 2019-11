Der Handarbeitsbasar "Unsere Steckenpferde" hat am Sonnabend wieder zahlreiche Menschen in das Achimer Kasch gelockt. (fotos: Björn Hake)

Als nach wie vor groß erwies sich am Wochenende das Interesse der Bürger an den beiden Adventsbasaren, die kurz vor Beginn der Weihnachtszeit ihre Türen geöffnet hatten. Sowohl im Kulturhaus Alter Schützenhof als auch in der Achimer Rathaushalle verführten kreative Handarbeiten, Silber- und Glasschmuck, Bilder, Teddys und individuelle Kinderkleidung zum Kauf. Edeltrödel, Kaffee und Kuchen komplettierten das reichhaltige Angebot. Verklärte Augen im Schein bunter Kugeln und leuchtender Kerzen waren indes seltener zu finden als noch vor einigen Jahren.

„Die Leute besuchen Basare und Märkte, um sich in Stimmung zu bringen und anhand des liebevoll arrangierten Angebotes Geschenkideen zu entwickeln“, beschrieb „Steckenpferd“-Organisatorin Angelika Osmers die Motivation ihres Publikums. Gängiger Adventsschmuck und Lichterketten seien in den Haushalten ja bereits ausreichend vorhanden. So drängten sich die Besucher um die Stände zahlreicher Kunsthandwerker, die, mit alten und neuen Ideen, aber immer in besonders zu erwähnender Qualität präsentierten, was sie übers ganze Jahr geschaffen hatten.

Zarte Noten-, filigrane Tisch- und Spitzenengel zeugen von dem großen Geschick, mit dem Juliane Henke zu Werke geht. „Auch nach drei Jahrzehnten verkaufen sich die zeitlosen Himmelsboten immer noch gut“, freut sich die Hobbykünstlerin, die bei ihrer Arbeit jederzeit auf Unterstützung durch Ehemann Klaus zählen kann. Seiten aus alten Gesangbüchern bildeten die Basis für die zierlichen Figuren, und die Produktion der dicken Weihnachtsmänner mit Wattebäuchen und roten Zipfelmützen bringe am meisten Spaß. „Jedem Gesicht verleihen wir einen anderen Ausdruck, Bärte und Haare werden aus feinem weißen Garn gefertigt“. Auch die Enkelinnen Janna und Jette sind zur Stelle, wenn die Weihnachtswerkstatt der Großeltern geöffnet wird. Sie helfen beim Vergolden von Nüssen, bewickeln Nelken, Zimtstangen und Sternanis, die auf Gewürzkränzen drapiert werden, mit silberfarbenem Draht.

Die Suche nach einem besonderen Geschenk hatte Armin Westendorf auf die Idee mit den Hintergrundbildern gebracht. „Ein origineller Spruch liefert den Einstieg, und bei der Umsetzung der nicht immer ganz ernstzunehmenden Hinweise greife ich dann zurück auf das Zusammenspiel von bearbeiteten Fotos und winzigen Figuren aus dem Eisenbahn-Modellbau“, erklärte der 65-jährige Achimer. Auf einem Boden von drei Zentimetern Tiefe lasse sich so Einiges arrangieren, die vorgesetzte Glasscheibe unterstreiche dann den besonderen Charakter der jeweiligen Kreation. „Man geht leichtfertig in eine Kneipe und kommt leicht fertig wieder heraus." Dieses Wortspiel zum Beispiel hat Westendorf sehr originell in Szene gesetzt.

Übers ganze Jahr gefragt ist das Können von Uhrmachermeister Peter Mahlstedt. Seit seiner Ausbildung in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts befasst sich der 51-Jährige mit der Reparatur besonderer Uhren. „Swatch und Co. gehören natürlich nicht dazu“, erklärte der Mann aus Wechold in der Gemeinde Hilgermissen. Es handele sich meist um „Sorgenkinder“ wie Standuhren und Regulatoren, die schon älteren Datums sind und besonderer Fähigkeiten und Kenntnisse bedürften. Eine Mitarbeiterin unterstützt den Spezialisten, der seine über den ganzen Landkreis verteilten Kunden an deren Standort besucht.

Edeltrödel, von Hand gewebte Geschirrhandtücher, Honig aus der eigenen Imkerei. Aber auch Hörbücher, anspruchsvoll und sehr gepflegt, sowie hausgemachte Marmeladen in verschiedenen Sorten dominierten das Angebot, das die Mitglieder von Terre des Hommes in der Rathaushalle vorhielten. „Wir können uns über einen Mangel an Umsatz nicht beklagen“, freute sich Heidi Franz am Sonnabendnachmittag über die Kauffreude der Besucher. Schon vieles sei ausverkauft, für Nachschub werde aber gesorgt. Auch am Montagvormittag bleibe der Basar für Nachzügler noch geöffnet.

Während die Gesamterlöse Kindern in den Krisengebieten der Welt zugutekommen, unterstützen die Tortenspenden bei den „Steckenpferden“ auch in diesem Jahr wieder die Arbeit des Kinderhospizes „Löwenherz“ in Syke.