Kämmerer Roland Dunker sagt "Tschüß": Nach vielen Jahren im Rathaus Thedinghausen freut er sich nun auf seinen Ruhestand. (Björn Hake)

Fast 50 Jahre bei der Samtgemeinde Thedinghausen – und nun ist es vorbei. Kämmerer Roland Dunker geht in den Ruhestand. Das hätte eigentlich groß gefeiert werden sollen, denn das Gesicht von Roland Dunker ist aus dem Rathaus kaum wegzudenken. Wegen der Pandemie und den steigenden Infektionszahlen musste eine größere Feier allerdings ausfallen. Ganz ohne Zeremonie sollte der „Herr der Zahlen“, wie Kämmerer ja gerne mal genannt werden, aber nicht verabschiedet werden und so überreichte Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse nun im Rathaus und in kleiner Runde eine entsprechende Urkunde und bedankte sich bei ihm für die „jahrzehntelang geleisteten Dienste zum Wohl der Allgemeinheit“.

Roland Dunker war mehr als 47 Jahre bei der Samtgemeinde Thedinghausen beschäftigt. Seit 1977 lag sein Tätigkeitsfeld im Bereich Kämmerei und Finanzen. 1996 wurde er zum Kämmerer ernannt und hat sich in dieser Funktion ein hohes Maß an Anerkennung von allen Seiten erworben, wie Hesse betont. „Ihm ist insbesondere der vor zehn Jahren gelungene Übergang zur Neuerung der doppischen Buchführung bei der Samtgemeinde und ihren vier Mitgliedsgemeinden zu verdanken“, lobt der Verwaltungschef und unterstreicht die Bedeutung seines erfahrenen Mitarbeiters: „Vor etwa zwei Jahren konnte ich mir eine Verwaltung ohne den Kämmerer Roland Dunker noch gar nicht vorstellen.“

Bianca Rahlmann übernimmt

Doch auf diese Erfahrung muss die Verwaltung nun verzichten. Das bedeutet aber nicht, dass dieser leere Stuhl nicht adäquat neu besetzt werden kann. Denn wie Hesse mitteilt, ist es einvernehmlich mit dem Samtgemeinderat gelungen, die Nachfolge in der Kämmerei „zufriedenstellend“ zu regeln. „Die Funktion ist nach einer intensiven Einarbeitungsphase nun durch Bianca Rahlmann übernommen worden“, berichtet Hesse.

Bianca Rahlmann ist in Thedinghausen keine Unbekannte. Sie hat bereits ihre Ausbildung bei der Samtgemeinde absolviert und in diesem Jahr den Angestelltenlehrgang 2 mit Erfolg beendet. In den vergangenen Monaten teilte sie sich ein Büro mit Roland Dunker und konnte so von seinem Wissen und seinen Erfahrungen profitieren. Der scheidende Kämmerer fand bereits lobende Worte und sagte: „Wenn ich jetzt mit einem zufriedenen Gefühl in den Ruhestand gehe, dann liegt das unter anderem daran, dass ich meine bisherige Aufgabe auch künftig in guten Händen weiß.“ Eine Sichtweise, die auch der Samtgemeindebürgermeister uneingeschränkt teilt.

Für Roland Dunker beginnt nun, offiziell geht er zum 1. November in den Ruhestand, ein neuer Lebensabschnitt. Und dafür fühlt er sich gut gerüstet. „Familie, Haus und Garten, der Hund, Radfahren und ein großer Freundeskreis“, das sind Worte, die Roland Dunker benutzt, wenn er gefragt wird, wie seine Lebensinhalte im Ruhestand wohl aussehen könnten. Den Rathausschlüssel hat Roland Dunker nun abgegeben. „Ein gern gesehener Gast wird er nach den Bekundungen seiner bisherigen Kolleginnen und Kollegen aber auf jeden Fall bleiben. Diese wünschen ihm für das Leben im Ruhestand alles Gute, insbesondere jedoch viel Gesundheit“, sagt Hesse.