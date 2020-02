Auf der A1 ist es zu einem Unfall gekommen. (Nonstopnews)

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 1 bei Bremen am Mittwoch auf Verzögerungen einstellen. Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter wurde die Autobahn zwischen dem Bremer Kreuz und Uphusen in Richtung Osnabrück für mehrere Stunden voll gesperrt. Am frühen Morgen wurde zunächst eine Fahrspur wieder freigegeben, wie die Polizei sagte.

Nach ersten Erkenntnissen war ein mit leicht entzündlichen Stoffen beladene Lkw ins Schleudern geraten. Laut Polizei kam der 30 Jahre alte Fahrer einer deutschen Spedition kurz hinter dem Bremer Kreuz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß mit der Seitenschutzplanke zusammen. Im Anschluss drehte sich der mit Gefahrgut beladener Sattelzug und blieb quer zur Fahrbahn stehen.

Gefahrengut bleibt unbeschädigt

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autobahn 1 wurde zunächst vollständig gesperrt, da der Lkw Fässer mit Gefahrengut geladen hatte. Eine Überprüfung der Feuerwehr ergab: Die Fässer wurden bei dem Zusammenstoß nicht beschädigt. Der linke Fahrstreifen wurde daraufhin wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten und die Sperrung der beiden weiteren Fahrspuren könnten voraussichtlich bis zum Mittag, heißt es von der Polizei.

Auf der Autobahn 1 und 27 staute sich der morgendliche Berufsverkehr bis zur Anschlusstelle Oyten an. Laut Polizei kam es zu mehreren Folgeunfällen. Zwei Polizeibeamte wurden bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 27 verletzt, als ein Auto auf den Mannschaftswagen der Bereitsschaftspolizei auffuhr, während dieser im Stau stand. (dpa/par/gah)

+++ Der Text wurde um 10.05 Uhr aktualisiert +++