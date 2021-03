Trotz Corona-Pandemie ist das Interesse an einem Freiwilligendienst bei vielen Jugendlichen im Landkreis noch vorhanden (Symbolfoto). (Björn Hake)

Als die Stadt Achim im Februar vergangenen Jahres mit ihrer neuen Internetseite „Jugend engagiert im Landkreis“ an den Start ging, um damit Jugendlichen in Achim und im gesamten Landkreis Verden den Weg zu einem FSJ oder einem Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) zu erleichtern, ahnte wohl keiner der Initiatoren, dass in den kommenden Monaten die Corona-Pandemie viele soziale und kulturelle Einrichtungen vor große Herausforderungen stellen und deren normalen Arbeitsalltag komplett auf den Kopf stellen würde. Den Arbeitsalltag, den FSJler oder Bufdis eigentlich durch ihren freiwilligen Einsatz kennenlernen und unterstützen sollen.

Doch trotz dieser unerwarteten Entwicklung können Gesa Kaemena vom Fachbereich Jugend und Soziales und Svenja Meyer von der Achimer Freiwilligenagentur, die die Seite gemeinsam ins Leben gerufen haben, gut ein Jahr nach dem Start des Projektes zumindest mit Blick auf Besetzung der angebotenen Stellen ein positives Fazit ziehen. Das Interesse von Jugendlichen an einem solchen Einsatz scheint ungebrochen. „Im Kontakt mit den Anbietern von Bufdi- und FSJ-Stellen hat sich herausgestellt, dass für 2020/2021 fast alle Stellen besetzt werden konnten – trotz der Corona-Pandemie und dem fehlenden Abitur-Jahrgang“, freut sich Meyer.

Auch die Zahl der angebotenen Stellen auf der Internetseite konnte demnach noch ein wenig gesteigert werden. Rund 30 Anbieter sind derzeit dort zu finden. Dazu gehören beispielsweise Angebote in Kitas und Schulen aber auch in kulturellen Einrichtungen wie dem Kasch oder sozialen Einrichtungen wie der Tafel und der Stiftung Waldheim. Und die Zahl wächst langsam aber stetig. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Anbietern, die ihr Angebot gerne auf unserer Seite veröffentlichen möchten.“

Gerade in der aktuell schwierigen Situation, in der der persönliche Kontakt zwischen Anbietern und interessierten Jugendlichen schwieriger ist, kann ein Angebot wie „Jugend engagiert im Landkreis“ aus Sicht von Meyer sehr hilfreich sein. „Die Wichtigkeit eines solche Portals hat sicherlich zugenommen“, sagt sie. Es helfe, sich schnell und umfassend auf digitalem Weg über das Thema Freiwilligendienste und Einsatzmöglichkeiten zu informieren. „Da momentan kaum persönliche Beratungen möglich sind, kann auf der Homepage sicherlich ein guter Eindruck über die Einsatzstellen gewonnen und es können erste Fragen beantwortet werden. Außerdem lassen sich die digitalen Kontaktmöglichkeiten schnell finden.“

Nachdem das Projekt im ersten Jahr von der Lokalen Arbeitsgruppe des Landkreises finanziert worden war, hat nun die Stadt Achim für ein weiteres Jahr die Finanzierung übernommen. „Wir hoffen aber natürlich, dass das Projekt auch darüber hinaus noch unterstützt wird“, sagt Kaemena. „Immerhin ist es ein langfristiges Projekt, das Schritt für Schritt wachsen soll.“ Einen weiteren Schwung für die Seite erhoffen sich Kaemena und Meyer auch, wenn sie irgendwann wieder richtig Werbung machen können. „Wir wollten eigentlich bereits im vergangenen Jahr an Berufsmessen im Landkreis teilnehmen und in die Schulen gehen, um für das Portal zu werben. Aber das ging wegen Corona natürlich nicht“, bedauert Kaemena.

Auch die Pläne, auf der Internetseite Videos von Bufdis aus dem Landkreis zu veröffentlichen, die von ihren Erfahrungen erzählen, mussten bisher zurückgestellt werden. „Diese Idee konnten wir leider nicht umsetzen, da wir mit den Berichten den ,normalen' Alltag der Freiwilligendienste darstellen wollten und nicht die erschwerten Bedingungen in Zeiten der Pandemie. Das hätte aus unserer Sicht ein verzerrtes Bild über Freiwilligendienste abgegeben“, erklärt Meyer.

Und obwohl diese „erschwerten Bedingungen“ sicherlich noch eine ganze Weile andauern werden, blicken Meyer und Kaemena auch zuversichtlich auf den kommenden Bufdi- und FSJler-Jahrgang. „Ich glaube auf jeden Fall, dass die Stellen auch weiterhin gut besetzt werden können“, prognostiziert Kaemena. „Viele Jugendliche brauchen nach der Schule erst einmal eine Auszeit. Und da ein Aufenthalt im Ausland derzeit schwierig ist, entscheiden sich einige von ihnen stattdessen vielleicht auch für einen Freiwilligendienst.“