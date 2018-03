Auf der Tennisanlage der TG Thedinghausen herrschte das ganze Wochenende Betrieb – und das nicht nur auf dem Spielfeld. (Sebi Berens)

Thedinghausen. Unter dem Motto „Marathon-Tennis“ wurde bei der TG Thedinghausen (TGT) am Wochenende ohne Unterbrechung 24 Stunden lang auf drei Hallenplätzen Tennis gespielt. Der Spaß, die sportliche Betätigung und Ausdauer standen dabei im Vordergrund, denn es ging dieses Mal nicht wie in Punktspielen und bei Meisterschaften um Satz und Sieg.

Ziel war es, 24 Stunden lang ununterbrochen in der Tennishalle zu spielen. Alle Mitglieder der TGT waren aufgefordert, sich in irgendeiner Weise daran zu beteiligen. Von den 340 Vereinsangehörigen im Alter von vier bis 80 Jahren – die Hälfte davon sind Jugendliche – nahmen rund 100 an diesem besonderen Event teil. Die Tennisgemeinschaft von der linken Weserseite, die hinter der TG Uesen in der Mitgliederstatistik des Kreisverbandes Verden an Position zwei steht, nimmt derzeit mit elf Erwachsenen- und zehn Jugendmannschaften an Punktspielen teil. Neben den Punktspielmannschaften, die für jeweils zwei Stunden in den schwierigen Nachtstunden die Filzkugeln über das Netz beförderten, nahmen Mitglieder aller Altersklassen entweder am Jux-Wettbewerb oder Schleifchenturnier teil, spielten sportliche Doppel und Einzel oder beim Eltern-Kind-Tennis mit. „Die jungen Herren waren zwischenzeitlich in Bremen in der Diskothek und haben noch um vier Uhr in der Nacht wieder aufgeschlagen“, hatte Sportwart Peter Dorsch erfahren.

„Man muss heutzutage immer etwas anbieten. Wenn nichts passiert, sind die Mitglieder leicht wieder weg“, erklärte Dorsch. Die TGT hatte bei der Planung dieser Marathon-Tennis-Veranstaltung jedoch nicht berücksichtigt, dass der Termin auf das erste Osterferien-Wochenende fällt. „Ich war zwischenzeitlich skeptisch, weil die Anmeldungen schleppend anliefen. Es wurden 120 E-Mails verschickt, doch es gab nur zwei Antworten. Trotzdem ist das Event zu einem Erfolg geworden“, freute sich der TGT-Vorsitzende Dierk Fischer. „Besonders die Zeit von 17 bis 20 Uhr lief zur Zufriedenheit, da gab es auf den drei Plätzen keine Lücke. Bis zwei Uhr waren alle Felder voll, von sechs bis acht Uhr spielten die Mitglieder aber nur auf einem Platz. Es ist erfüllt worden, was ich mir gewünscht hatte“, fügte er hinzu.

Tennis für Frühaufsteher stand dann am Sonntag ab 8 Uhr auf dem Programm, später wurde Jugendtraining angeboten. Da absolvierten unter anderem Kinder unter Anleitung von Fischer zur Mittagszeit in der Hallenmitte einen Mini-Parcours mit ausgelegter Strickleiter und einer Turnmatte. „Beim Kindergarten-Tennis der Drei- und Vierjährigen stehen noch regelmäßig Bewegungstraining und Ballübungen auf dem Programm“, berichtete der Vorsitzende.

Auf dem vorderen Feld spielten zunächst vier Jungen allein, doch dann versammelte Trainer Stefan Karczewski neun Kinder um sich. Die jungen Tennisspieler mussten sich auf beiden Seiten des Netzes aufreihen. Schließlich lieferten sich jeweils zwei von ihnen einen Ballwechsel, bis es zum Fehlschlag kam und die nächsten ran durften. „Mit Stefan, der seit 2004 bei uns ist, begann der Aufschwung in unserem Verein. Eigentlich hatten wir uns 300 Mitglieder aus Kapazitätsgründen als Obergrenze gesetzt, doch mittlerweile haben wir 340“, lobte Dorsch den engagierten Trainer, der während der gesamten 24 Stunden in der Halle anwesend war und dort auch übernachtete.

Eröffnet hatte den Marathon übrigens der Vorsitzende höchstpersönlich. Es war nicht die erste Veranstaltung dieser Art bei der TGT, denn bereits im August 2014 hatten die Mitglieder 24 Stunden lang Tennis gespielt – damals aber auf der Außenanlage. Auf die Frage, ob es auch noch eine dritte Veranstaltung dieser Art geben wird, bleibt Dorsch noch vorsichtig: „Könnte sein, dass wir das wiederholen."