Eine mehrjährige Zeit geht zu Ende: die Absolventen mit ihren Ausbildern und dem stellvertretenden Landrat Reiner Sterna (links) bei der Freisprechungsveranstaltung. (Sebi Berens)

Bei der Freisprechungsfeier der Landwirtschaftskammer Niedersachsen konnten nun am Dienstagabend im Gasthaus Klenke in Langwedel 16 Nachwuchslandwirte aus der Region ihre Urkunden für die erfolgreich absolvierte Ausbildung entgegennehmen. „Ein wichtiger Tag für euch, aber auch für den ganzen Berufsstand, denn unsere Zukunft liegt bei euch“, betonte Kreislandwirt Jörn Ehlers in seinem Grußwort. Er hob die „sehr anspruchsvolle“ Ausbildung zum Landwirt hervor, die aber auch nötig sei, denn nur so könnten die Absolventen der Verantwortung, dieser Job mit sich bringe, auch gerecht werden.

Für die Betriebe in der Region merkte Ehlers an, dass viele von ihnen erfreulicherweise ein „ordentliches Wachstum“ verzeichnen und auf guten Beinen stehen. Mit Erstaunen aber auch mit Freude stellte der Kreislandwirt nicht nur die immer weiter steigende Frauenquote unter den Auszubildenden fest, sondern auch die Zahl derjenigen, die aus familiärer Sicht nicht von einem Hof kommen. Von den etwas mehr als 1800 Landwirten in Niedersachsen, die in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, seien dies rund 30 Prozent.

„Ihr habt euch einen wunderbaren und verantwortungsvollen Beruf herausgesucht“, sagte Reiner Sterna, der als Stellvertreter Landrat Peter Bohlmann bei der Feier vertrat. Er selbst habe als Kind viel Zeit auf einem Bauernhof verbracht, gab er einen Einblick in seine Erfahrungen mit der Landwirtschaft. Der Beruf sei geprägt von der Vielseitigkeit, aber auch von Herausforderungen, die in Zukunft auf die Nachwuchskräfte warten. „Aber ich glaube, ihr habt die richtige Wahl getroffen“, befand Sterna.

Heinfried Krüger, Lehrer an den BBS Verden, hob die schöne und konstruktive Zeit mit den 16 Frauen und Männern des Abschlussjahrgangs hervor: „Ihr seid eine tolle Klasse gewesen.“ Acht der Absolventen hätten im schulischen Bereich der Ausbildung eine Abschlussnote besser als 2,5 erreicht. Für die besten Abschlüsse zeichnete er Gitta Bunke (Note 1,3) sowie Depke Fehsenfeld (Wulmstorf) und Tim Gieschen (Thedinghausen) (jeweils 1,5) gesondert aus. „Ich bin sehr stolz auf euch“, wandte er sich dann aber noch einmal an alle.

Die Absolventen: Johannes Bahr (Bassen), Gitta Bunke (Walsrode), Moritz Cordes (Neddenaverbergen), Paulo R. Kuentzer Crespom (Vorwerk), Depke Fehsenfeld (Wulmstorf), Mathias Gerken (Thedinghausen), Alexander Gellert (Luttum), Till Gieschen (Thedinghausen), Tim Gottschalk (Hülsen), Patrick Grunwald (Kirchboitzen), Fabian Meyer (Bassen), Claas Müller (Mulsum), Vivian Mühlmann (Soltau), Tom Mantke (Oyten), Matis Voß (Visselhövede) und Marius Wiechers (Klein Eilstorf).