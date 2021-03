Mit 24 zu 19 Stimmen setzte sich Nadine Fischer gegen Jürgen Striedieck durch. (Björn Hake)

Nun steht es fest: Der amtierende Achimer Bürgermeister Rainer Ditzfeld hat für die anstehende Kommunalwahl am 12. September mindestens eine Gegenkandidatin. Die CDU hat in ihrer Sitzung am Mittwochabend die 33-jährige Nadine Fischer zu ihrer Bürgermeisterkandidatin gewählt. Die parteilose Kandidatin setzte sich mit 24 zu 19 Stimmen gegen den Mitbewerber Jürgen Striedieck durch. Der dritte Anwärter, Alexey Rogovoy, hatte noch vor der Stimmabgabe überraschend den Rücktritt von seiner Kandidatur erklärt. In ihrer kurzen Bewerbungsansprache kündigte Fischer an, dass sie während ihres Wahlkampfes und auch nach einer möglichen Wahl vor allem das Gespräch mit den Bürgern in den Vordergrund stellen wolle. „Wir brauchen mehr Transparenz und weniger Bürokratie im Rathaus“, forderte sie. Damit konnte sie eine Mehrheit der anwesenden CDU-Mitglieder überzeugen. Nadine Fischer hat promoviert und arbeitet derzeit als Senior Associate in der Steuer- und Rechtsabteilung der RSM GmbH. Außerdem ist sie Mitglied der Bürgerinitiative Uphusen und darin gewählte Bürgersprecherin für den Ortsteil Uphusen.