Die Corona-Krise zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie wichtig schnelles Internet auf dem Land ist. Denn nur wer über ausreichende Netzgeschwindigkeit in seinen eigenen vier Wänden verfügt, der kann in Zeiten der Pandemie auch ins Home-Office wechseln. Dass das noch lange nicht überall der Fall ist, weiß Tobias Pietza nur zu Gut. Er ist Vertriebsleiter bei der Marco Bungalski GmbH, die im Landkreis Verden und im Heidekreis schnelle Netze betreibt und überwiegend die von den „großen Konzernen“ vernachlässigten Gebiete versorgt. Auch der Ortsteil Völkersen im Flecken Langwedel zählte zu diesen Gebieten. Geändert hat das die Marco Bungalski GmbH, die eigenwirtschaftlich den Netzausbau in Völkersen betrieben und seit vergangener Woche nun auch die ersten Kunden an das schnelle Netz angeschlossen hat.

Dass sich ein Unternehmen dazu entscheidet, einen solchen Breitbandausbau ohne Förderung im ländlichen Raum vorzunehmen, ist durchaus ungewöhnlich. Deshalb spricht Flecken-Bürgermeister Andreas Brandt auch vom „Völkerser Weg“. Ermöglicht wurde dieser auch durch die Unterstützung des Völkerser Ortsrates. Denn die Marco Bungalski GmbH hatte zur Bedingung für den Ausbau gemacht, dass im Vorfeld mindestens 200 Verträge abgeschlossen werden. Und so gingen die Ortsratsmitglieder klinken putzen, um Werbung für das Projekt zu machen. „Es war für uns eine einmalige Chance. Wenn wir es vermasselt hätten, wäre es sehr ärgerlich gewesen“, sagt Ortsbürgermeister Andreas Noltemeyer.

Engagement vor Ort überzeugte

Zwar kamen am Ende nicht ganz die 200 Verträge zusammen, doch das Unternehmen aus Verden entschloss sich trotzdem für den Ausbau. „Das Engagement hier im Ort hat uns überzeugt und wir denken auch, dass wir die Zahl noch erreichen werden“, erklärt Pietza und gibt sich optimistisch, dass einige der insgesamt rund 650 Haushalte in Völkersen noch einen Vertrag abschließen werden, wenn es erste positive Rückmeldungen von Bürgern gibt.

Die Gesamtkosten für die Herstellung der Trasse lagen laut Pietza bei rund 200 000 Euro. Für das Projekt wurden auf einer Strecke von acht Kilometern neue Glasfaserleitungen verlegt und vier Kabelverzweiger im Ort erschlossen. Von diesen führen die Kupferkabel in die Haushalte und ermöglichen durchschnittlich eine Surf-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s. Das Neubaugebiet Heideweg wird sogar komplett mit Glasfaser bis ins Haus erschlossen und versorgt die angeschlossenen Haushalte mit bis zu 400 Mbit/s. Auf mittel- bis langfristige Sicht sollen auch alle anderen Völkerser in den Genuss von Glasfaser bis ins Haus kommen. „Wir haben vor, in den nächsten zehn Jahren alle unsere Netze auf Glasfaser umzustellen“, sagt Pietza.

Aber zunächst einmal kommt nun das Internet über Kupferkabel in die Häuser, was auch schon eine deutliche Verbesserung darstellt. Aktuell kommen täglich zwei bis fünf weitere Kunden in Völkersen in den Genuss des schnelleren Internets. „Bis alle Anschlüsse umgestellt sind, dauert es bis zu sechs Monate“, erklärt Pietza. Das sei aber kein Problem, da bei vielen Kunden der alte Vertrag auch erst noch auslaufen muss.

Zeitgleich zur Inbetriebnahme des Netzes in Völkersen ist auch der neue Knotenpunkt in Nindorf in Betrieb gegangen, über den Haushalte der Langwedeler Ortschaft von der Marco Bungalski GmbH mit Glasfaser bis ins Haus versorgt werden. Dieses ist Bestandteil des geförderten Breitbandausbaus „GAK 2017“. Auch in Schülingen und Lindholz werden sich die Bürger dank des geförderten Ausbaus in absehbarer Zeit über schnelles Internet durch direkte Glasfaseranbindung freuen können.