An der L156 steht die nächste Vollsperrung an. (Björn Hake)

Nachdem sich die Freigabe der Kreuzung Max-Naumann-Straße/L156/Im Finigen in der vergangenen Woche verzögert hatte, weil die Asphaltdecke wegen des nassen und kalten Wetters nicht wie geplant eingebaut werden konnte, soll nun nach Angaben der Achimer Verwaltung wieder alles nach Plan laufen. Das bedeutet auch, dass, wie berichtet, ab diesem Donnerstag, 25. März, an anderer Stelle die nächste Vollsperrung ansteht. Bereits in den frühen Morgenstunden sollen nämlich die geplanten Arbeiten an der nördlich gelegenen Baumarkt-Kreuzung L156/K23/Autobahnzufahrt Bremen beginnen.

Die Vollsperrung, die dort laut Achimer Verwaltung bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfolgt, wird voraussichtlich bis Freitag, 2. April, andauern – wenn das Wetter mitspielt. Entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. „Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer aus und in Richtung Bassen, führt über die Werner-von-Siemens-Straße zum Kreisel der K23“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt.

Restarbeiten nach Ostern

Nach den Ostertagen erfolgen dann die Restarbeiten im Kreuzungsbereich. Unter anderem werden die neuen Leitplanken aufgebaut und die Ampelanlagen mit Fundamenten und Anschlussarbeiten erstellt. Auch Markierungs- und Bankettarbeiten erfolgen zeitgleich. „Hier wird es bis zur endgültigen Fertigstellung noch zu Einschränkungen der Fahrbeziehungen kommen. Radfahrer und Fußgänger können den Kreuzungsbereich aber ungehindert umfahren und umgehen.“

Wenn alles gut läuft und das Wetter trocken bleibt, kann der letzte Abschnitt der L156 im Bereich zwischen Max-Naumann-Straße und Steuben-Allee voraussichtlich Ostern wieder befahren werden. Die Freigabe der Autobahnanschlussstelle Achim-Ost in Fahrtrichtung Bremen und damit der Abschluss der Straßenbauarbeiten ist für Ende April geplant.

Nähere Informationen zu den Bauarbeiten gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Achim unter www.achim.de und telefonisch unter 04202/9160580.