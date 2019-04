In Verden gibt es bereits eine Freilauffläche für Hunde, die ganzjährig benutzt werden kann. Für Achim hat nun der parteilose Ratsherr Larne Sprenger beantragt, ehemalige Spielplätze für die Vierbeiner freizugeben. (Björn Hake)

Bereits vor einem Jahr, kurz nachdem die Brut- und Setzzeit und damit die Anleinpflicht für Hunde begonnen hatte, gab es einen politischen Vorstoß, in Achim eine ganzjährig geöffnete, eingezäunte Hundefreilauffläche zu realisieren. Daran hatte sich mit einem Antrag SPD-Politikerin Petra Geisler, unterstützt von Hundebesitzern aus Uphusen, versucht – war aber an den Bedenken der anderen Fraktionen und vor allem an der Stadtverwaltung gescheitert, die bisher dafür auch keine geeignete Fläche ausfindig machen konnte. Nun probiert es der parteilose Ratsherr Larne Sprenger: Er hat beantragt, bereits stillgelegte Spielplätze in Achim als Hundefreilaufflächen zu öffnen.

Da es in der Stadt Achim während der Brut- und Setzzeit, die am vergangenen Montag begonnen hat, keine Hundeauslauffläche gibt, würden viele Hundebesitzer mit neidischen Blicken gen Verden schauen, wo die Stadt im Bürgerpark eine Hundeauslauffläche betreibt. „So etwas wünschen sich viele Achimer ebenfalls“, weiß Larne Sprenger. Er sieht aber ein, dass der Achimer Stadtverwaltung solch eine Anlage zu teuer in der Errichtung – ein Zaun müsste beschafft und aufgestellt werden – sowie im Unterhalt sei. Außerdem gebe es kaum geeignete Flächen, nach denen die Stadtverwaltung bereits Ausschau gehalten hat oder zumindest Ausschau hätte halten sollen, wie Sprenger spitz anmerkt.

Sprenger: Kosten werden vermieden

Er bringt nun die in den Jahren 2013/2014 zurückgebauten und jetzt brachliegen Spielplatzflächen ins Spiel – gelegen etwa am Nachtigallenweg, an der Fasenstraße, am Mohnblumenweg, am Meßterfeld und an der Eisenacher Straße. „Diese Flächen stehen im baulichen Zusammenhang und sind für den dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt“, sagt Sprenger. Auch seien diese Flächen bereits umzäunt. „Somit hätte die Stadt Achim die Brachen wieder einer Nutzung zugeführt, ohne zusätzliche Kosten zu generieren“, argumentiert Sprenger. Die minimale Bewirtschaftung der Flächen könnte fortgesetzt werden, Hunde und Halter erhielten einen hohen Nutzen. „Zwar sind die Flächen für manchen Hund ein wenig klein, aber es löst das Problem, solange bis die Stadt eine geeignete Fläche gefunden hat.“

Die habe bereits zwei, drei weitere Flächen in Augenschein genommen, sagte Fachbereichsleiter Steffen Zorn auf Nachfrage, aber es sei nichts Passendes darunter gewesen. Zwar kenne er den Sprenger-Antrag noch nicht, aber grundsätzlich sei die Verwaltung für alle Ideen zu diesem Thema dankbar. Allerdings: Nach der ersten Einschätzung von Zorn könnte Sprengers Antrag einem anderen Beschluss zuwiderlaufen: Aus den ehemaligen Spielplätzen sollen eigentlich Blühwiesen für den Insektenschutz werden. „Beides zusammen funktioniert nicht auf einer Fläche“, sagt Zorn, der die früheren Spielplätze ebenfalls für zu klein für die Hunde hält. Er schlägt vor, sich die Ex-Spielplätze, die nicht zu Wiesen werden, mit dem Wissen um Sprengers Wunsch einmal genauer anzuschauen. „Man müsste auch sehen, ob es ein Konfliktpotenzial gibt, wenn Hundefreilaufflächen in Wohngebieten entstehen“, sagte Zorn.

Aktuell gibt es in der Stadt Verden eine Diskussion über den Lärm, der von der dortigen Freilauffläche ausgeht – Anwohner haben sich beschwert. Darüber hat sich Sprenger bereits Gedanken gemacht: Komme es zu Anwohnerbeschwerden wegen Lautstärke, Vermüllung oder Verkotung, „so ist die Freilauffläche zu schließen“. Auch, wenn der Anfahrtsverkehr zu stark sei oder das Parken in der Nähe der Flächen übertrieben werde. Erst recht, wenn es zu einem „Hunde-Auslauf-Tourismus“ aus Städten wie Bremen komme. Er schlägt vor, dass Hundebesitzer und Vereine die Fläche ehrenamtlich betreuen könnten. „Hierdurch könnte eine weitere Kostenreduzierung anfallen“, glaubt Sprenger, der seine Idee gerne noch während dieser Brut- und Setzperiode umgesetzt sähe.