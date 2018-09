Hat das Double mit "Azul" geholt: Michael Kiesling aus Achim. (Björn Hake)

Achim. Sein Lauf hält an: Nun hat der Achimer Spieleautor Michael Kiesling, der mit „Azul“ bereits das „Spiel des Jahres“ abgeliefert hatte (wir berichteten), auch den Deutschen Spielepreis 2018 gewonnen. Diese Auszeichnung ist ein Publikumspreis, bei dem jeder Spielefan an der Abstimmung teilnehmen kann. Das Double, also der Gewinn des Jury- und des Publikumspreises war Kiesling zuletzt 1999 mit dem Spiel „Tikal“ (zusammen mit Wolfgang Kramer) gelungen. Das letzte Mal, dass ein Spiel beide Preise einheimsen konnte, war vor neun Jahren. Der Deutsche Spielepreis wird am 24. Oktober dieses Jahres am Vorabend zur Messe „Spiel 2018“ verliehen.