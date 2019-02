Trotz aller Widrigkeiten soll der Bau des neuen Lernhauses an der IGS im Sommer beginnen. (Björn Hake)

Dass nicht eingehaltene Brandschutzvorgaben durchaus große Auswirkungen haben können, weiß man spätestens seit der Posse um den Berliner Flughafen. Und auch in Achim haben genau diese Vorgaben der Verwaltung in den vergangenen Wochen und Monaten einiges Kopfzerbrechen bereitet. Denn für den Bau des Lernhauses an der IGS würde die Stadt, wie berichtet, zumindest mit der bisher geplanten offenen Raumgestaltung vom Landkreis Verden keine Genehmigung bekommen. Also mussten die Fachleute ran und einen neuen Plan erarbeiten, der eben ohne große, frei gestaltete Flächen – sogenannte Lerninseln – auskommt. „Im Grunde haben wir jetzt wieder ein klassisches Raumkonzept wie aus den 50er-Jahren“, sagte Alexander Schober vom zuständigen Fachbereich in der Sitzung des Schulausschusses am Montagabend sichtlich resigniert.

Bei den Ausschussmitgliedern sorgte diese Entwicklung dann auch für einiges Kopfschütteln. „Man fragt sich natürlich schon, welche Fachleute wir beschäftigen, wenn solche Probleme mit dem Brandschutz erst jetzt deutlich werden“, sagte Petra Geisler (SPD). Immerhin wurden damals in den Planungsprozess neben dem Architekten auch ein Brandschutzgutachter sowie ein Schulbauberater mit einbezogen. Das Cluster-Modell mit einem großen offenen Bereich und rundum angeordneten Räumen sollte das Kernstück des Neubaus sein. Doch der Landkreis erteilt hierfür keine Genehmigung, wie er der Stadt in einem Vorgespräch mitgeteilt hat.

Im Ermessen der Genemigungsbehörde

Aus Sicht der Verwaltung war das jedoch nicht vorhersehbar. „Es ist richtig, dass wir für das Konzept eine Sondergenehmigung benötigt hätten“, machte Schober klar. Normalerweise seien nämlich Brandabschnitte mit einer Größe von 200 Quadratmetern erforderlich, Achim wollte allerdings größere Abschnitte mit 400 Quadratmetern. Diese Sondergenehmigung hätten andere Landkreise, wie etwa der Landkreis Rotenburg, in der Vergangenheit für ähnliche Projekte allerdings bereits erteilt. Nicht so der Landkreis Verden. „Es liegt eben im Ermessen der Genehmigungsbehörde, ob sie eine solche Ausnahmegenehmigung zulässt“, erklärte Schober.

Diesen Standpunkt bekräftigte auch sein Kollege Marco Schaubitzer. „Der Landkreis verhält sich mit der Ablehnung in jedem Fall gesetzeskonform“, sagte er. „Aber es gibt eben auch andere Genehmigungsbehörden, die den Brandschutz möglicherweise etwas liberaler auslegen.“ Fest steht in jedem Fall, dass der Entwurf in der alten Fassung keine Chance auf eine Genehmigung hätte. „Wir haben wirklich alles Erdenkliche getan, um noch zu intervenieren, weil das Ergebnis natürlich auch für uns ärgerlich ist“, berichtete Schaubitzer. Dennoch sei man auch froh, dass man die Information vom Landkreis bereits jetzt erhalten habe und nicht erst, wenn der Bauantrag bereits gestellt wurde.

An Baubeginn im Sommer soll festgehalten werden

Ingo Müller (FDP) blickte indes kritisch auf den Zeitplan für das Projekt. „Die zeitliche Entwicklung macht mir durchaus Sorgen“, sagte er. „Immerhin wissen wir alle, dass zeitliche Verzögerungen letztlich auch finanzielle Auswirkungen haben.“ Ursprünglich sei geplant gewesen, bereits vor Weihnachten den Bauantrag für das Lernhaus zu stellen. „Wichtig ist es, dass wir im Sommer mit den Bauarbeiten beginnen wollen und das versuchen wir auch weiterhin einzuhalten“, beschwichtigte Schober.

Mit Blick auf die geänderte Raumanordnung wollte auch Enno Lork, Vorsitzender des Stadtelternrates, zur Besänftigung beitragen. „Ich verstehe die Aufregung nicht“, sagte er. Auch geschlossene Räume könne man offen gestalten. Dies sei, laut Schober, auch definitiv geplant. Der Ganztagsbereich werde viele Fensterflächen haben. „Und manchmal kann es ja auch ein Segen sein, dass man die Türen schließen kann“, sagte Lork.