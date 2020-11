Der Betreiber der Küche wird nach dem erfolgten Küchenausbau am Gamma seinen Betrieb vom Ottersberger Gymnasium ins Achimer Gymnasium am Markt verlegen. Eine Frischküche, wie sie für die IGS bisher politisch gewollt ist, wird es am Gamma aber nicht geben. (Björn Hake)

Durch die Umstellung von G8, acht Gymnasialjahre, auf G9, neun Gymnasialjahre, und dem damit verbundenen Abitur nach 13 Schuljahren ist am Gymnasium am Markt (Gamma) in Achim zunächst die Schule vergrößert worden (wir berichteten). Im nächsten Schritt soll nun die Küche des Gymnasiums ebenfalls den aktuellen Gegebenheiten angepasst und vergrößert werden.

Die Küchenerweiterung, die laut Kreisverwaltung zwingend erforderlich ist, ist auch Thema auf der jüngsten Sitzung des Schul- und Sportausschusses in Verden gewesen. Die Notwendigkeit einer Vergrößerung ergibt sich unter anderem durch die Rückkehr zu G9 und damit verbundenen steigenden Schülerzahlen. Hinzu kommt, dass die Schule bislang lediglich für den G8-Betrieb ausgelegt gewesen sei. „Aus diesem Grund wird die Küche der Schule vergrößert und der angrenzende Flur wird um ein paar Meter verkleinert“, teilte Gesa Goetjes aus der Kreisverwaltung mit. Gerard-Otto Dyck von der SPD-Kreistagsfraktion begrüßt diesen Vorschlag. „Unsere Fraktion wird dem Antrag zustimmen.“

Eine Küche, in der die Speisen frisch zubereitet werden, wird es vorerst nicht an der Schule geben. „Die technischen Voraussetzungen sind im Gamma für eine Frischküche nicht vorhanden“, erklärte Landrat Peter Bohlmann auf die Frage der Grünen-Fraktion, weshalb nicht direkt eine Küche mit frischen Speisen installiert wird. Eine derartige Küchenvariante wurde in Achim just für die Integrierte Gesamtschule (IGS) politisch diskutiert, die sich in der Trägerschaft der Stadt befindet. Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber in einer ersten Beratung waren sich alle Ratsfraktionen einig, dass die IGS für mehrere Millionen Euro eine Frischküche bekommen soll.

Genauer Zeitplan steht noch nicht

Für das Gymnasium am Markt erfolgt derzeit die Zubereitung sämtlicher Speisen in der Küche der Wümmeschule in Ottersberg – im Gamma findet lediglich die Essensausgabe statt. „Der Betreiber verlegt seinen Betriebssitz nach der Küchenerweiterung nach Achim ins Gamma“, teilte die Kreisverwaltung mit. Nach ersten Schätzungen des Landkreises belaufen sich die Kosten auf rund 74 000 Euro. Die Erneuerung und Erweiterung der Küchengeräte zahle der Küchenbetreiber. Der genaue Zeitplan für den Erweiterungsbau werde im Dezember bei einem Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten gemeinsam abgestimmt. „Ein möglicher Beginn der Arbeiten könnte in den Osterferien 2021 sein“, glaubt die Kreisverwaltung.

In Zusammenhang mit den verschiedenen Mensen der kreiseigenen Schulen stellte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Antrag, das Essen in den Schulen auf regionale Lebensmittel aus dem ökologischen Landbau und der artgerechten Tierhaltung umzustellen: Bio-Essen in allen kreiseigenen Schulen. „Dies ist ein wegweisender Antrag“, ergänzte Erich von Hofe (Bündnis 90/Die Grünen).

Jedoch fand der Antrag im Ausschuss keine Mehrheit (lediglich eine Stimme dafür). „Wir stimmen dem nicht zu, weil die Schulen Luft haben müssen, ihr eigenes Konzept zu entwickeln“, erklärte Gerard-Otto Dyck (SPD) seine Entscheidung. Zunächst sei das angelieferte Essen die Grundlage für den Betrieb, später könne man das Angebot vielleicht erweitern oder verfeinern. Unterstützung fand die SPD auch bei der Elternvertreterin der allgemeinbildenden Schulen, Silke Garbelmann. „Der Kreiselternrat und die Eltern wollen, dass die Schulen ihren eigenen Freiraum haben und frei entscheiden können. Regional vor bio“, erklärte die Elternvertreterin.