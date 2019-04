Ein Wechsel in der Ratsfraktion der Achimer CDU bahnt sich an: Philip Nürnberg wird in der Ratssitzung am 27. Juni sein Mandat niederlegen. Darüber hat er nun schriftlich die Stadtverwaltung informiert, wie den Unterlagen für jene Sitzung zu entnehmen ist. Der erst 24 Jahre alte Ratsherr war in den Kreisen der Christdemokraten schon eine Nachwuchshoffnung und hatte sich mit seinem Wissen um Finanzen den Ruf eines Finanzexperten erarbeitet. So hatte Nürnberg auch die Haushaltsreden für seine Fraktion gehalten.

„Aus beruflichen Gründen ist das leider nicht mehr machbar“, sagte Nürnberg auf Nachfrage. Dass er mittlerweile in Hamburg in der freien Wirtschaft arbeite, war zur Kommunalwahl 2016 so für ihn nicht abzusehen. „Da ging ich noch davon aus, dass es das Finanzamt Bremen wird“, sagte er. Wegen der Entfernung und des Verkehrs war Nürnberg oft auch zu spät zu Sitzungen im Ratssaal erschienen. „Ich habe das alles so nicht geplant und mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht“, sagte Nürnberg.

Philip Nürnberg wird sein Ratsmandat Ende Juni niederlegen. (fr)

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Philip Nürnberg den Kreisvorsitz bei der Jungen Union abgegeben und nun werde er auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-Kreisverbands Verden zur Verfügung stellen müssen, um sich ganz auf den Beruf fokussieren zu können, wie er erklärte.

In dieser Legislaturperiode musste die CDU bereits direkt nach der Wahl das Ehepaar Krokowski ersetzen, für das Bernd Anders und Hans-Michael Paulat nachgerückt waren. Außerdem legten Petra Gölz und Thomas Puvogel aus der CDU-Fraktion ihre Mandate nieder, für sie rückten Rainer Bohl und die heutige Fraktionsvorsitzende Isabel Gottschewsky nach.

Die erklärte auf Nachfrage übrigens, dass laut Liste nun Jürgen Striedieck den Platz von Philip Nürnberg einnehmen wird.