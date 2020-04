Mitarbeiterinnen der Etelser Kirchengemeinde nähen wie vielerorts im Landkreis seit Wochen fleißig Masken. (FR)

Die Nähmaschinen in vielen Haushalten im Landkreis Verden sind seit Mitte März im Dauereinsatz. Denn überall fehlen die in Zeiten des grassierenden Coronavirus so wichtigen Schutzmasken. Von offizieller Stelle können mit Mühe und Not und mehr schlecht als recht die medizinischen Institutionen versorgt werden, für soziale Einrichtungen oder Menschen, die einfach sich beziehungsweise andere etwa beim Einkaufen schützen wollen, bleibt da wenig übrig. Um Abhilfe zu schaffen, werden die Mundbedeckungen daher nun vielerorts in Eigenregie genäht.

Ob bei Kirchengemeinden, den Landfrauen, in Sportvereinen oder einfach als Privatperson – überall im Landkreis haben sich Freiwillige gefunden, die Masken nähen und diese anderen dann zur Verfügung stellen. Die Bürgerstiftung Achim zum Beispiel hat in diesen Tagen 1000 Masken als Mund- und Nasenschutz für das Personal in den Alten- und Pflegeheimen in Achim sowie für die ambulanten Pflegedienste gespendet. Angefertigt worden waren diese Mehrweg-Mund-und-Nasen-Masken von der Änderungsschneiderei Riwan in Achim.

All diese selbst gefertigten Mund- und Nasenbedeckungen sind aber natürlich weder geprüft, noch zertifiziert. So stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie groß ist der schützende Effekt dann überhaupt? Dazu gibt es „ganz unterschiedliche Meinungen von Virologen“, erklärt Jutta Dreyer vom Gesundheitsamt Verden. Sie rät, solche Bedeckungen in jedem Fall drei- oder vierlagig anzufertigen. So könnten sie beim Tragen ihrer Ansicht nach schon dafür sorgen, die Übertragungswege des Virus in der Bevölkerung zu reduzieren.

Noch einmal betont haben möchte Dreyer aber, dass solche selbst genähten Masken keinesfalls den Träger vor einer Ansteckung schützen, sondern nur im besten Fall verhindern, dass der Träger andere Menschen ansteckt. Sie hebt daher vor allem den „sozialen und psychologischen Aspekt“ der Anwendung hervor. Denn der Träger zeige so allen anderen, dass er sie schützen möchte.

Doch auch für den Träger habe die Nutzung einer gut gemachten Mundbedeckung der Marke Eigenbau laut Dreyer einen großen Vorteil. „Sie sorgt dafür, dass die Menschen sich bewusst machen, wie oft sie sich ins Gesicht fassen.“ Die Häufigkeit, wie oft dies geschehe, werde durch solch eine Maske schon merklich reduziert. „Dafür ist es eine tolle Sache“, befindet Dreyer. Ohnehin sei es gut, dass sich die Menschen in Form von Mundbedeckungen Gedanken über Hygiene machen.

Schnell könne der gute Ansatz aber auch nach hinten losgehen. Zum Beispiel, wenn ein Schal oder ein Halstuch als Schutz herhalten soll. Dadurch, dass diese aber nicht wie eine Maske durch die Befestigung hinter den Ohren fest anliegen, sondern immer wieder neu in Position gebracht werde müssen, fasse sich der Träger eher häufiger ins Gesicht und „verschlimmbessert“ es so eher.

Nicht die Träger, sondern die privaten Hersteller der Masken sollten derweil etwas anders unbedingt beachten. Bei allem Lob für diese Initiative warnt unter anderem die IHK Stade davor, diese Masken mit der Bezeichnung „Schutz“ zu bewerben. Denn erste Anwaltskanzleien haben für solche Fälle schon mit Abmahnungen oder strafrechtlichen Konsequenzen gedroht, da diese Bezeichnung einzig Medizinprodukten vorbehalten ist. Wenn die selbst genähten Masken "verkauft oder gespendet werden und dabei mit dem Schutzaspekt geworben wird, kann dies als irreführende Werbung für ein vermeintlich geprüftes Medizinprodukt angesehen werden“, sagt Eike Thiel, Rechtsexperte der IHK Stade.

Um keine böse Überraschung zu erleben, rät er, den Begriff „Schutz“ auf jeden Fall zu vermeiden. „Sonst wird aus wirklich gut gemeintem Engagement plötzlich ein Rechtsfall. Das wäre mehr als bedauerlich“, betont Thiel und rät zu den Bezeichnungen „Mundbedeckung“ oder „Mund- und Nasenmaske“.