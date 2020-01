Falk Rossol-Vöge ist als neuer Marktmeister vorgestellt worden. Zusammen mit Janina Bochnig wird er sich nun im Team um den Wochenmarkt und die zahlreichen Innenstadtveranstaltungen kümmern. (Björn Hake)

Eine offizielle Verabschiedung für den zum Jahresende ausgeschiedenen Achimer Marktmeister Klaus Uellendahl (wir berichteten) gab es seitens der Stadtverwaltung nicht, stattdessen wurde nun am Mittwoch zwei Etagen über dem stattfindenden Wochenmarkt sein Nachfolger vorgestellt: Falk Rossol-Vöge. Der ist in Achim, wo er seit mehr als 30 Jahren lebt, kein Unbekannter, hatte zuletzt von 2017 bis 2019 als selbstständiger Gastronom die Alte Feuerwache gepachtet. Nun bildet er zusammen mit Janina Bochnig das Marktmeister-Duo, das sich um den Achimer Wochenmarkt sowie die zahlreichen Innenstadtveranstaltungen kümmert. Der 54-Jährige hält diese Aufgaben für „ein sehr interessantes Arbeitsfeld“, mit dem er als Innenstadt-Gastronom bereits einige Berührungspunkte hatte.

Einige Ideen, den Wochenmarkt weiter voranzubringen und möglicherweise auszubauen, habe er auch schon, will diese aber erstmal für sich behalten. „Die werden wir besprechen, gemeinsam daran arbeiten und dann gegebenenfalls vorstellen“, sagte der Neue, der fürs Foto sogleich in die knallrote Marktmeisterjacke geschlüpft ist. Rossol-Vöge möchte „jetzt erstmal in den Job reinkommen“ und dann als „Schnittstelle zwischen Beschicker und Rathaus“ fungieren. Laut Wirtschaftsförderer Martin Balkausky wird er in dem Zweierteam eher den Marktdienst mittwochs und sonnabends, der um fünf Uhr in der Früh beginnt, übernehmen sowie die Platzierung der Stände bei Veranstaltungen. Janina Bochnig wird dies natürlich auch zeitweise erledigen, soll sich nun aber vornehmlich um den administrativen Part kümmern.

Balkausky ist froh, „dass wir so nahtlos eine Nachfolgelösung gefunden haben“, nachdem die Ausschreibung der Stelle erfolgreich war. Aus einem kleinen Bewerberkreis heraus habe dann Rossol-Vöge das Rennen gemacht, für den natürlich Achim als Wohnort und die bisherigen Berührungspunkte zum Wochenmarkt gesprochen hätten. „Außerdem ist auch handwerkliches Geschick notwendig“, sagte Balkausky und lobte den Umstand, dass der neue Marktmeister jeweils eine Ausbildung zum Zimmermann und zum Restaurantfachmann absolviert habe. Dass es Veränderungen geben dürfte, macht Balkausky an der neuen Person fest. „Da wird es sicherlich eine andere Ansprache und andere Ideen geben“, blickt er voraus.

Dass Wochenmarktbeschicker ein „eigenes Klientel“ sind und auf bestimmte Aspekte – etwa die genaue Position ihres Standes – Wert legten, weiß Rossol-Vöge. Und auch, dass stets neue Marktbeschicker für Achim gebraucht werden, weil andere abspringen oder, wie insbesondere sonnabends, nicht immer in Achim sind. „Daher müssen wir die Augen offenhalten, das ist ein laufender Prozess“, sagte Martin Balkausky. Janina Bochnig berichtete von Gesprächen mit Standbetreibern in anderen Städten, die sie eigentlich für den Achimer Wochenmarkt gewinnen wollte. „Viele haben aber nicht genügend Wagen oder Personal und doch wären sie gerne gekommen. Das, finde ich, spricht für unseren Wochenmarkt.“ Der gilt in Achim ohnehin als Frequenzbringer schlechthin und füllt verlässlich die Fußgängerzone.

Allerdings hat auch der Wochenmarkt Verbesserungspotenzial. Janina Bochnig findet, dass ein Süßwarenstand oder ein Smoothiestand dem Markt gut stehen würden, während Bürgermeister Rainer Ditzfeld der Gulaschkanone nachtrauert und Mittagstischangebote vermisst. „Ein, zwei Tische, Sitzbänke und dazu ein warmes Essen“, schwebt es dem Stadtoberhaupt vor. Aber Ditzfeld weiß auch: „Das ist kein heiß begehrter Job, bei Wind und Wetter und schon früh morgens draußen zu stehen.“

Nachdem sich die Marktbeschicker bei einer Umfrage der Verwaltung gegen eine Verlegung des Wochenmarktes auf den Baumplatz ausgesprochen hatte, wollte die Stadt prüfen, ob der Baumplatz zumindest für Veranstaltungen hergerichtet werden kann. „Aber da liegt nicht mal ein Kanal“, sagte Ditzfeld. Es sei viel zu teuer und zu aufwendig, dort die entsprechende Infrastruktur für Veranstaltungen zu schaffen und die Kosten dafür sind laut Ditzfeld „unverhältnismäßig“. Allenfalls für den Coca-Cola-Truck oder andere Showtrucks sei dort nun genügend Platz. Aber: Haupt-Veranstaltungsort bleibt der Bibliotheksplatz.