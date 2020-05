Auch die Lahofhalle gehört zu den öffentlichen Gebäuden in Achim, an denen bauliche und energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. (Björn Hake)

Die Achimer Grünen hatten im November vergangenen Jahres beantragt, dass bei allen kommenden städtischen Bauprojekten und auch – sowie möglich – bei den bereits in Planung befindlichen Projekten ein nachhaltiges Bauen umgesetzt werden soll. „Schon während der Bauphase und beim anschließenden Betrieb während der Planung ist die Berücksichtigung von nachhaltigen Baumaterialien erforderlich“, hatten Jan Precht für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an die Stadtverwaltung geschrieben.

Da der Bauausschuss für Bauunterhaltung nicht so häufig wie andere Fachausschüsse des Stadtrates tagt, wird der Antrag laut aktuellem Sitzungskalender erst am 3. November dieses Jahres als Mitteilung an die Fraktionen thematisiert.

Die Stadtverwaltung betont, "auch zukünftig die Priorität auf die energetische

Sanierung des Gebäudebestandes zu richten, um so dauerhaft den Energieverbrauch und gleichzeitig den Ausstoß von CO2 zu reduzieren". Jedoch lässt sich dies nicht immer mit der Personalsituation vereinbaren: "Da derzeit fast die gesamte Personalkapazität der Produktgruppe für den Gebäudeneubau eingesetzt werden muss, mussten bereits mehrere energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen zeitlich verschoben werden."

Das, etwa die Fortführung der Schulsporthallensanierung im Bereich der IGS sowie der Austausch von alten Leuchtmitteln in allen städtischen Gebäuden, solle nachgeholt werden, sobald der Neubaubedarf sinkt. „Dazu stehen mit der Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden, in der die Stadt Achim Mitglied ist, auch zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, um den Gesamtprozess und die einzelnen Aufgaben zukünftig zu unterstützten und beschleunigen“, glaubt die Verwaltung.

Die Grünen möchten auch, dass „in allen zukünftigen Bebauungsplanverfahren und bei städtebaulichen Verträgen eine verpflichtende Erklärung zum nachhaltigen Bauen enthalten sein“ soll. Dieser Forderung erteilt die Stadtverwaltung aber eine Absage. Denn: „Für eine verpflichtende Erklärung zum nachhaltigen Bauen im Antragssinne in künftigen Bauleitplanverfahren gibt das Baugesetzbuch bisher keine rechtliche Grundlage her.“ Sie sei damit nicht rechtsverbindlich von Seiten der Stadt regelbar. Lediglich bei Verhandlungen zu städtebaulichen Verträgen könnten die Aspekte des nachhaltigen Bauens in die Verhandlungen aufgenommen werden. Aber: „Dies muss immer angemessen in Verhältnis zum Vertragsinhalt stehen, die Verhandlungspartner können letztlich nicht gezwungen werden – es sei denn durch einen Abbruch der Verhandlungen, was in der Regel nicht im Interesse der Stadt liegen dürfte.“

Regenerative Energiequellen

Grundsätzlich erklärt die Stadtverwaltung, dass sich der Grünen-Antrag inhaltlich teilweise mit dem Antrag der CDU-Fraktion zum Thema „Klimaneutraler Betrieb von stadteigenen Gebäuden“ überschneide. Daher gelte weiterhin: „Die Stadt Achim musste in den letzten Jahren eine Vielzahl von zusätzlichen Gebäuden im Bereich der sozialen Infrastruktur errichten und wird dieses auch noch in den kommenden Jahren weiter tun müssen. Alle neuen Gebäude werden in Bezug auf den zukünftigen Energieverbrauch immer nach den gesetzlichen Vorgaben erstellt.“ Das bedeute, dass die Gebäudehüllen immer energieeinsparender errichtet werden müssen, damit die vom Gesetzgeber vorgegebenen Klimaschutzziele angestrebt werden können.

Fast alle Gebäude, die die Stadt Achim in den vergangenen Jahren erstellt hat, würden mit regenerativen Energiequellen versorgt oder seien an das zentrale oder ein dezentrales Fernwärmenetz angeschlossen. Die Bauweise etwa neuer Kindertagesstätten sei aber, mit Blick auf den Gesamtablauf von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zum Einbau vor Ort nicht als klimaneutral zu definieren. „Weil die Bodenplatte aus Beton ist und die benötigten Isolier- und Abdichtungsstoffe mit künstlichen Materialien hergestellt wurden“, nennt die Verwaltung Beispiele.

Gebäudeneubauten für die soziale Infrastruktur machen einen Anteil von rund 20 Prozent des städtischen Gebäudebestandes aus. „Die anderen 80 Prozent sind die älteren Bestandsgebäude mit einem Mehrfachen an Energieverbrauch“, hält die Stadtverwaltung fest. Um diesen kontinuierlich zu reduzieren und gleichzeitig die vorhandene Bausubstanz zu erhalten, seien in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von baulichen und energetischen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden – Beispiele seien die Lahofhalle sowie die Schulsporthallen an der Waldenburger Straße (IGS) und der Grundschule Uesen.