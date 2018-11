Das Fundament ist nun gegossen, der Erweiterungsbau an der Grundschule Uesen ist damit den nächsten Schritt vorangekommen. „Wir befinden uns mit den Arbeiten im Zeitplan und wollen wie geplant zu Beginn des kommenden Schuljahres fertig sein“, blickt Fachbereichsleiter Steffen Zorn zufrieden auf den Fortschritt der Arbeiten. Fast schon sehnsüchtig erwarten sicherlich auch die Lehrer und Schüler vor Ort den Abschluss der Arbeiten. Denn bereits in diesem Schuljahr musste übergangsmäßig ein Fachunterrichtsraum in einen allgemeinen Unterrichtsraum umgewandelt werden, da ansonsten nicht genügend Platz für die steigende Zahl an Schülern gewesen wäre.

Schülerzahlen steigen weiter

Eine Situation, die so nicht nur in Uesen zu finden ist. Denn an den meisten Achimer Grundschulen wird der Platz sichtlich knapper. Das bestätigt auch ein Blick auf die aktuellen Schulentwicklungszahlen, die die Verwaltung in der Sitzung des Schulausschusses am Montag, 12. November, auf die Tagesordnung bringt. Diese zeigen deutlich, dass die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Werden im laufenden Schuljahr beispielsweise an den sechs Achimer Grundschulen 1210 Schüler in 63 Klassen betreut, wird sich die Zahl bis 2023/2024 schätzungsweise auf 1482 Schüler in dann 76 Klassen erhöhen. Der zusätzliche Raumbedarf ergibt sich unter anderem auch daraus, dass Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bei der Klassenbildung zwei Mal gezählt werden müssen. Dadurch erhöht sich die Schülerzahl fiktiv, was zur Bildung weiterer Klassen führen kann.

Das Fundament ist gegossen, die Arbeiten liegen damit gut im Zeitplan. Zum kommenden Schuljahr soll der Neubau an der Grundschule in Uesen fertig sein. (Björn Hake)

An der Astrid-Lindgren-Schule ist etwa schon aktuell mit 13 Unterrichtsräumen die Kapazitätsgrenze erreicht. Bereits im kommenden Schuljahr wird daher ein neuer Raum benötigt. Zurzeit werde von der Verwaltung geprüft, ob die Möglichkeit von Mobilbauklassen eine kurzfristige Lösung sein könnte. Um hingegen mehr Platz an der Grundschule Baden zu schaffen, ist die Verwaltung bereits aktiv geworden. Im Gebäude der Schule sind nämlich auch bei steigenden Schülerzahlen prinzipiell genügend Klassenräume vorhanden. Allerdings sind einige davon bisher noch an externe Nutzer wie die Lebenshilfe und die Janusz-Korczak-Schule vermietet. Diese Mietverträge wurden nun jedoch zum kommenden Schuljahr gekündigt. Gemeinsam mit den externen Nutzern suche man allerdings derzeit noch nach Alternativlösungen, um die bisherige erfolgreiche Kooperation vor Ort weiter fortsetzen zu können, kündigt die Verwaltung an.

Haushalt wird belastet

Ähnliches könnte auch an der Grundschule am Paulsberg bevorstehen. Auch dort will die Verwaltung nach eigenen Angaben prüfen, ob die vermieteten Räume, die ebenfalls von der Lebenshilfe genutzt werden, gekündigt werden können. Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird dort nämlich nach der aktuellen Schülerzahlenprognose ein weiterer allgemeiner Unterrichtsraum benötigt.

Auch wenn einige dieser Schulentwicklungen noch in ferner Zukunft liegen, schlagen sich die zusätzlichen Raumbedarfe zumindest teilweise bereits im kommenden Doppelhaushalt 2019/2020 nieder. So müssen an der Grundschule in Baden beispielsweise die durch die Kündigungen frei werdenden Räume mit entsprechenden Schulmöbeln ausgestattet werden. Hierfür wurden im Haushaltsentwurf zunächst 25 000 Euro für 2019 und nochmals 24 000 Euro für 2020 veranschlagt. In Uesen beläuft sich die Summe für die Ausstattung des Neubaus insgesamt sogar auf rund 391 000 Euro.